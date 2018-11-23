ماذا تفعل إذا لم يعمل الفيديو على جهاز “آيباد”؟.. إليك 3 حلول

تخيل أنك تتجهز لمتابعة مسلسلك المفضل على الإنترنت، أو تخطط لمشاهدة فيلم مع بعض الأصدقاء على جهاز “آيباد iPad ” اللوحي الخاص بك، أو فتحت موقع “يوتيوب” واكتشفت أن جهازك غير قادر على فتح الفيديو، الأمر محبط للغاية، وفيما يلي نقدم لك 3 حلول رائعة للتغلب على هذا الموقف.

إعادة تشغيل الجهاز إذا كان الخلل مؤقتا

– في البداية عليك إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، ومن ثم الضغط على زر إغلاق “آيباد”.

– إذا كان الجهاز متصلاً بالإنترنت أغلق اتصاله.

– أعد تشغيل الجهاز بالضغط على الأزرار Wake”إيقاظ”، أو”Home and Sleep” لعدة ثوان حتى يظهر لك شعار “آبل Apple”.

– بمجرد إعادة التشغيل حاول إعادة تشغيل الفيديو الخاص بك، فأحيانا ما يكون الخلل بسيطًا أو ناتجًا عن حدوث خلل مؤقت في الجهاز، ويتم تعديله بمجرد إعادة التشغيل.

إذا لم يستجب الجهاز لتلك المحاولة جرب الخطوات التالية:

– تأكد من تحديث تطبيقاتك ونظام iOS”نظام التشغيل” إلى أحدث الإصدارات، فمن الممكن أن بعض التطبيقات لا تعمل مع بعضها البعض لأن جهازك تطبيقاته قديمة.

– لتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل على جهازك، افتح إعدادات “setting” ومن ثم “عام general”، ثم اضغط تحديث النظام “System Update”.

– إذا كان هناك تحديث متوفر، فسترى رقمًا أحمر للإشارة إلى ذلك.

يمكنك أيضاً معرفة إذا ما كان جهازك يحتاج إلى تحديث تطبيقات معينة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

– افتح “App Store” متجر التطبيقات.

– حدد علامة التبويب في الركن السفلي في الشاشة.

– تحقق إذا ما كانت التطبيقات التي تحتاجها لتشغيل الفيديو في حاجة إلى التحديث سواء كان ذلك “YouTube”، أو “Hulu” أو “HBOGo” أو غير ذلك.

– إذا كانوا في حاجة للتحديث سيكون هناك زر تحديث على الجانب الأيمن من الشاشة بجوار التطبيق.

-ويمكنك اختصار تلك الخطوات بالضغط على زر تحديث الكل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وهو ما سيؤدي إلى تحديث كل تطبيق إلى أحدث إصدار.

جربت كل الخطوات السابقة ولم تنجح؟ إذا يمكنك علاج ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:

– قم بتنزيل الفيديو بدلاً من مشاهدته على الإنترنت، حيث تتوافر مقاطع فيديو “iTunes” للتنزيل بدلاً من بث الفيديو من التطبيق، وقد يكون ذلك مفيدًا أيضًا إذا كنت تريد حفظ الفيديو لمشاهدته، عندما لا يكون لديك اتصال بشبكة “واي فاي” أو إذا كنت تواجه مشكلات في الاتصال في أوقات معينة.

– جرب “Factory Reset” أو إعادة ضبط المصنع، إذا فشل كل شيء آخر ولا يوجد حل، فقط تحتاج إلى إعادة ضبط جهاز “آيباد”، ولكن ضع في اعتبارك أن ذلك سوف يؤدي لمسح كل شيء على جهازك، وسيتعين عليك إعادة تنزيل التطبيقات التي تريدها، ولكن أي تطبيقات مدفوعة ستظل متاحة، لأنها مرتبطة بـ”أبل” وليس بجهازك المحدد، فإذا كان هذا هو الخيار الذي تريد تنفيذه فقم بعمل نسخة احتياطية لأي شيء تريد الاحتفاظ به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية