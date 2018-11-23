وفاة فتاة وإصابة 83 آخرين بفايروس “سالمونيلا” بتراغن

أكد مستشفى تراغن العام الجمعة وفاة فتاة وإصابة 83 شخصا؛ نتيجة تسمم بفايروس “سالمونيلا” بنسبة تركيز 320 في الدم.

وناشد المستشفى، على صفحته الرسمية وزارة الصحة ومستشفيات المنطقة الجنوبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الإمداد الطبي، وإرسال بعض الأدوية والمستلزمات؛ لمعالجة هذه الحالات.

وتكررت حالات التسمم في مدن تراغن وغات وأجدابيا والقطرون خلال هذا الأسبوع دون الوصول لأي نتائج تفيد بمصدر التسمم إلى الآن.

الجدير بالذكر أن فايروس “السالمونيلا” هو إحدى الكائنات الحية الدقيقة وحيدة الخلية توجد في أمعاء الحيوانات والإنسان، وعُرف هذا المرض منذ أكثر من 100 عام وتعود تسميته للعالم الأمريكي “دانييل سالمون”.

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