ما حقيقة قتل سيدة لصديقها وطهي جثته؟ شرطة أبوظبي توضح

تناقلت كثير من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام مؤخرا نبأ بأن امرأة مغربية مقيمة في العين بالإمارات، قتلت صديقها، وقطّعت جثته ثم طهته في طبق أرز ولحم، وقدمته لمجموعة من عمال البناء قرب منزلها.

ونفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المعلومات “غير الحقيقية التي نقلت صورة غير دقيقة” لأحداث قضية قتل الرجل وإطعام جثته بعد طهيها لعمال.

وقال مصدر مسؤول في شرطة أبوظبي مختص في التحقيق بالقضية، عبر بيان بثته شرطة أبوظبي أمس الخميس في حسابها الرسمي على “إنستغرام”:

“بالتدقيق في الواقعة اتضح عدم صحة ما تم تداوله، وإضافة بيانات غير حقيقية للواقعة، ونفى قيام السيدة العربية بإطعام أجزاء من جسد القتيل لعمال بعد قتله”.

ودعت شرطة أبوظبي كل أفراد المجتمع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.

