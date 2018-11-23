شعار جديد لإنستغرام

تعتزم شركة إنستغرام تقديم تصميم جديد لحسابات المستخدمين، بهدف تسهيل عملية التواصل بين المستخدمين وتعزيز قدرتهم على التعبير بشكل أفضل.

وأضحت الشركة في بيان لها أن من ضمن التعديلات الجديدة إعادة ترتيب خصائص الحسابات، والأيقونات والأزرار وطريقة التنقل بين العلامات، واعدة أن يتم اختبار التغييرات على مراحل قبل اعتمادها نهائيا.

وستضيف الشركة أسفل الصورة الشخصية زرا للمراسلة وآخر للمتابعة، مع تصغير الخط المعتمد لإظهار عدد المتابعين.

يأتي بيان الشركة بعد أيام من عطل أصاب التطبيق في أنحاء مختلفة من العالم، وجعله خارج الخدمة في دول متعددة منها الولايات المتحدة وبريطانيا والأرجنتين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية