سائحة فرنسية تفقد حياتها بالبترا

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني الرائد إياد العمرو إن السائحة سقطت من مرتفع صخري يبلغ ارتفاعه نحو 50 مترا في منطقة البتراء” الواقعة على بعد نحو 230 كلم جنوب عمان. وأضاف أن “المتوفاة كانت ضمن مجموعة سياحية تضم والدتها وأخواتها”، مشيرا إلى أن “كوادر الإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني عملت على نقل وإخلاء جثة المتوفاة إلى المستشفى”. والسائحة التي تبلغ من العمر 28 عاما كانت تقوم بجولة على آثار المدينة في مكان وعر ضمن مجموعة سياحية مؤلفة من 15 شخصا برفقة دليل سياحي عندما تعثرت من فوق مرتفع صخري وسقطت على رأسها على صخرة، بحسب ما أفاد به رئيس جمعية الأدلاء السياحيين الأردنية حسن عبابنة. وتعتبر مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، من الوجهات المفضلة للسياح الأجانب. ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

