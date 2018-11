سيبدأ الجيل القادم من قطارات الطلقة الاختبار العام المقبل، ومن المتوقع أن تنطلق عربة “ألفا-إكس” Alfa-X الأكثر حداثة بسرعة أكبر من 400 كم/ ساعة وستكون لديها مجموعة من المزايا الرائدة.

ويستخدم هذا القطار الحديث التكنولوجيا المغناطيسية بديلة عن العجلات، وسيخفض من توقيت الرحلة من العاصمة طوكيو إلى ناجويا “ثالث أكبر مدينة في اليابان” من 90 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط، وبتكلفة تصل إلى 64 مليار دولار.

كما أن تلك التكنولوجيا تجعل العربات فوق المسار المخصص لها، ولا يحدث أي احتكاك بينها وبين جسم القطار؛ ما يجعله أكثر هدوءاً من ذي قبل.

وسيكون هذا القطار فائق السرعة جاهزاً للربط بين طوكيو وأوساكا في حلول 2045، فيما متوقع أن يدخل الخدمة رسمياً عام 2027؛ ليربط في نهاية المطاف ما بين شمال وجنوب اليابان بصورة كلية.

يُذكر أن اليابان تعد واحدة من الدول الرائدة في صناعة القطارات فائقة السرعة، حيث إنها تستخدم منذ عام 2004 أسرع قطار في العالم، والذي تصل سرعته لـ268 ميلاً في الساعة، وبتكلفة 1.3 مليار دولار، كما أنها تمتاز بأنها وسيلة مواصلات صديقة للبيئة على عكس الوسائل البرية والبحرية والجوية.

The post “ألفا-إكس” Alfa-X.. نسخة جديدة من قطار الطلقة الياباني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا