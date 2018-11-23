ورقة طالبة تجتاح منصات التواصل الاجتماعي

اجتاحت صورة لورقة ملصوقة على سيارة تعرضت لحادث كتبتها طالبة مدرسة ابتدائية منصات التواصل الاجتماعي.

وقال صاحب السيارة، إندريو سيبوفيتش، إنه أثناء تفحصه لسيارته التي تعرضت لحادث، وجدت ورقة ملصوقة على الزجاج الأمامي للسيارة مكتوب عليها بخط طفولي أن حافلة مدرسية تقودها امرأة صدمت السيارة في أعقاب رجوعها بالحافلة إلى الخلف، وفقا لما نقلت روسيا اليوم.

وتابع أن الطالبة زودته في الورقة برقم الحافلة، ورسما توضيحيا يصور وقائع الحادثة، مشيرا إلا أنه تمكن من خلال هذه الورقة إصلاح سيارته وتوفير تكاليف ذلك. وحضلت تغريدة سيبوفيتش على منصة تويتر بشأن الحادث ومذكرة التلميذة أكثر من 1.2 مليون إعجاب.

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