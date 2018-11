للنساء.. الكافيين يؤثر على الجنين

كشفت نتائج دراسة أوروبية حديثة أن تناول المرأة الحامل للكافيين سواء عن طريق الشاي أو القهوة يؤثر على حجم الجنين.

ووجدت الدراسة التي أجريت في كلية دبلن الجامعية في أيرلندا أن المرأة التي تحصل على الكافيين خلال الحمل تنجب أطفالاً أقل حجماً من اللائي يمتنعن عنه.

وحتى النساء اللواتي يتناولن أقل من 200 ملليغرام من الكافيين، وهو المعدل الآمن بحسب الكلية الأميركية لأخصائيي التوليد وأمراض النساء (ACOG)، يزداد لديهن خطر إنجاب أطفال قبل الموعد أو أصغر من الحجم الطبيعي.

ووجد الباحثون الذين أجروا الدراسة على مئات النساء وأطفالهن أن اللواتي تناولن أكبر كمية من الكافيين أنجبن أطفالاً وزنهم حوالي 170 غراما أقل من اللواتي استهلكن كميات أقل، بصرف النظر عما إذا كان الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأوصى الباحث الرئيسي في الدراسة لينغ-ويي تشن، الحوامل أو المقبلات على التجربة بتخفيض كمية الكافيين على الأقل.

