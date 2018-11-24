علاج الكحة الناشفة: أفضل الطرق المنزلية

تساعد الكحة بشكل في عام في تنظيف الممرات الهوائية من أي مهيج أو مخاط، كما قد تكون مؤشرًا للإصابة بمشكلة في الجهاز التنفسي.

هناك نوعين من الكحة، الجافة وغير الجافة، إلا أننا في هذا المقال سنركز على عرض طرق منزلية تساعد في علاج الكحة الناشفة.

1– العسل

وهو علاج طبيعي فعال للكحة الناشفة، واستخدم منذ القدم في الطب البديل.

حيث يعمل العسل على تحفيز الغدد اللعابية من أجل انتاج المزيد من اللعاب، مما يرطب الشعب والممرات الهوائية، ويخفف من الكحة الناشفة.

إضافة إلى ذلك، يتمتع العسل بخصائص مضادة للالتهاب، والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي أيضًا.

من أجل استخدام العسل في علاج الكحة الجافة، عليك:

2– الغرغرة بالماء والملح

الماء المملح يساعد في تخفيف عدم الراحة الناتجة عن السعال، كما أنه يساهم في طرد أي بلغم عالق في الممرات الهوائية لديك.

استخدام الماء الفاتر في الغرغرة من شأنه أن يرطب الحنجرة ويقلل من السعال هناك، لذلك قم:

بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الفاتر واخلطه حيدًا

غرغر بهذا المحلول لبعض الثواني وابصقه

كرر هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

3– خل التفاح

هو من علاجات الكحة الناشفة الفعالة، وذلك بسبب خصائصه المهدئة والمطهرة.

للحصول على أفضل علاج طبيعي من خلال التفاح عليك:

بمزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقة واحدة كبيرة من العسل

أضف كوب من الماء الفاتر إلى المزيج

اشرب هذا المشروب مرتين يوميًا.

4– عرق السوس

يعمل عرق السوس كطارد للبلغم وملطف ومهدئ للحنجرة، بوالتالي يساهم في إرخاء الشعب والممرات الهوائية، مما يخفف من السعال الجاف.

ولاستخدام عرق السوس لعلاج الكحة الناشفة عليك:

إضافة ملعقتين كبيرتين من عرق السوس إلى كوب من الماء الساخن

قم بتغطية المزيج ودعه لمدة 10 دقائق

بعد ذلك اشرب هذا الشاي مرتين يوميًا.

5– الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في طرد أي بلغم عالق في الشعب والممرات الهوائية، مما يقلل من مدة الإصابة بالكحة الناشفة ويخفف منها.

إلى جانب ذلك، يساهم الزنجبيل في تعزيز عمل الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض المختلفة. وللحصول على هذه الفوائد عليك:

تقطيع الزنجبيل الطازج إلى شرائح صغيرة وطحنها

وضع ملعقة صغيرة من المسحوق في كوب من الماء في وعاء واتركه يغلي

اشرب المزيج حتى ثلاث مرات يوميًا.

6– علاجات أخرى للكحة الناشفة

من المهم اتباع النصائح التالية التي تساعدك في التخلص من الكحة المزعجة:

تناول الكثير من السوائل التي تعمل على ترطيب الحنجرة

ترطيب الهواء في المنزل

تجنب التدخين والمدخنين

النوم بوضعية الجلوس، بحيث يكون الجزء العلوي من جسمك عامودي

تناول شوربة الدجاج

أخذ قسطً وافرً من الراحة

تجنب التعرض للبرد والهواء البارد

إدارج فيتامين سي ضمن نظامك الغذائي.

المصدر: موقع ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية