الخطوط الليبية: أسعار التذاكر ستبقى كما كانت ولن تتغير

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، عن تراجعها في رفع أسعار التذاكر، مؤكدة أن الأسعار السابقة لن تتغير.

وبحسب بيان مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية، قالت الشركة “نعلم المواطنين بأن أسعار التذاكر ستبقى كما كانت في السابق ولن تتغير حسب تعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.”

وكانت قد أعلنت شركتا الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية، عن رفع أسعار التذاكر حوالي 3 أضعاف، ابتداءً من 1 ديسمبر 2018.

فيما رفضت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، في وقت سابق من اليوم السبت، زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران الناقلة، مهددة باتخاذ عدة إجراءات ضد الشركات، بينها رفع إيجار شركات الخدمات الأرضية وإلغاء دعم الوقود لها.

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