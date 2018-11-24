خاصية جديدة لسماعات آبل إيربود تساعد على الإنصات

يمكن أن تستمع بسماعات “إيربود” إلى ما يقال على مقربة من الآيفون حتى إن كان على بعد أمتار منك.

لا يقتصر استخدام سماعات آبل اللاسلكية مع هواتف آيفون على إجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، إذ تحتوي على ميزة تتيح للمستخدم سماع المحادثات عن بعد.

فبحسب موقع “ماك وورلد”، فإن نظام التشغيل “آي أو إس 12” يتيح الاستفادة من سماعات “إيربود” في تكبير الصوت والإنصات إلى الكلام الخافت أو البعيد عن المستخدم.

وبفضل هذه الخدمة، يمكن أن تسمع بسماعات “إيربود” إلى ما يقال على مقربة من “الآيفون” المتصل بها حتى إن كان على بعد أمتار منك، وبهذا يتحول الهاتف إلى ما يشبه جهازا لالتقاط الصوت.

ويمكن اللجوء إلى هذه الخدمة في الأماكن التي يكثر بها الضجيج، مثل المطاعم التي تعج بالزبائن، إذ باستطاعتك أن تحادث الشخص الذي يجلس أمامك بصوت واضح دون أن تضطر إلى رفع صوتك.

ولتشغيل هذه الخاصية، يحتاج المستخدم إلى توصيل السماعات بالهاتف عبر البلوتوث، والدخول على الإعدادات، ثم إلى “مركز المراقبة”، وثم الضغط على “المراقبة المستحدثة”.

وعند بلوغ هذه المرحلة، يفعل المستخدم خاصية “الاستماع المباشر” بالضغط على رمز الاستماع الذي على يكون شكل الأذن.

المصدر : الجزيرة نت

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