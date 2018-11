بالصور.. تعرف على أحدث سيارات «بي أم دبليو» الرياضية

كشفت شركة بي إم دبليو عن نموذجها الجديد من سيارات “Z4 M40i” الرياضية المميزة.

وبالتوازي مع جميع سيارات “Z4” التي اشتهرت بها بي إم دبليو، أتت المركبة الجديدة بهيكل رياضي أنيق ذي بابين، مخصصة لراكبين.

كما جاء في هذه السيارة فتحات هوائية كبيرة على مختلف أجزاء الهيكل، وعجلات رياضية بحواف رقيقة بمقاس 19 إنشا، مدعومة بمنظومة فرامل مميزة، تتحكم بها برامج إلكترونية تقيس عزم ضغط رجل السائق على دواسة الفرملة، وتقارنها مع السرعة أو انعطاف الطريق.

هذا زودت السيارة بمحرك توربيني بسعة 3.0 ليتر، وعزم 340 حصان، يستهلك نحو 7.4 ليتر من الوقود لكل 100 كلم، وقادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.4 ثانية.

