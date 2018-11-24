أميركا .. نظفا منزلهما فربحا 1.8 مليون دولار

لم يكن يعلم زوجان أمريكيان في ولاية لويزيانا أن أعمال تنظيف منزلهما بمناسبة عيد الشكر ستقودها الى بطاقة يانصيب خيرية تربح الجائزة الأولى .

وقالت تينا أهرنبيرغ إنها عثرت على مجموعة بطاقات يانصيب على منضدة قرب سريرها، بينما كانت تقوم بأعمال التنظيف والترتيب في بيتها استعدادا لاستقبال الضيوف من بقية العائلة في يوم عيد الشكر الذي يعد عطلة رسمية في أمريكا.

وقد ربحت واحدة من هذه البطاقات الجائزة الكبرى المتراكمة وقيمتها 1.8 مليون دولار.

وقد عثر الزوجان على البطاقة الرابحة قبل أسبوعين فقط من موعد انتهاء صرف قيمتها المالية.

ويعيش الزوجان في مانديفيل، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 75 ميلا الى الشرق من عاصمة الولاية، باتون روج.

ويقول الزوجان إن خطتهما الوحيدة هي ايداع المبلغ في البنك من أجل مرحلة تقاعدهما.

وقالت اهرنبيرغ “ليست لدينا أي خطط لشراء أي شيء مجنون أو القيام برحلات كبرى

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