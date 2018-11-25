شاهد | ظاهرة ضوئية حدثت في سماء ليبيا

حدثت ظاهرة جوية في سماء ليبيا مساء يوم الجمعة الماضية، وتعرف الظاهرة بـ”الشمس الثلاثية” أو “الشمس الشبح” أو “الشمس السراب”، حيث اشارت الصور المتداولة إلى وجود عمودين من الضوء الطيفي ظهرا على جانبي الشمس.

كيف تشكلت الظاهرة

ووفقاً لبيان اصدرته جمعية “رؤية” لهواة الفلك على صفحتها الرسمية في موقع الفيسبوك, فإن الظاهرة حدثت بسبب وجود سحب رقيقة توجد بطبقات عالية من الغلاف الجوي الباردة جدا، بالتالي فإن بخار الماء المكون لهذه السحب يتجمد من شدة البرودة ويصبح على شكل بلورات ثلجية رقيقة ودقيقة الحجم، لهذا فهي من الظواهر الجوية التي تحدث بكثرة بالمناطق الباردة القريبه من الدوائر القطبية.

تعمل هذه البلورات الجليدية كمرآة تعكس بها أشعة الشمس الساقطة عليها، بزاوية إنحراف 22 درجة لتظهر لنا أعمدة طولية من الضوء تحيط بالشمس من جهتين ، فكلما زادت كثافة البلورات الثلجية كلما زادت إضاءة هذه الأعمدة .

الصورة المرفقة لظاهرة الشمس الثلاثية تم إلتقاطها من مدينة طرابلس.



تصوير الدكتورة: حليمة الصادق علي .