(صفارة) وسيلة يستخدمنها النساء المغربيات ضد التّحرش

أطلقت ناشطات مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة ضد التحرش الجنسي بعنوان “إلا دسر صفري” (إذا تجاوز حدوده، استخدمي صفارتك) و “ما سكتاش” (لن أسكت).

وقامت بالمناسبة بتوزيع أكثر من 20 ألف صفارة في كبرى المدن المغربية، كالرباط والدار البيضاء ومراكش وإفران وبني ملال وتطوان.

فيما نشر ناشطون وناشطات صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يضعون صفارات حول أعناقهم.

ومن بين أهداف هذه الحملة “التشهير بالقانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف والتحرش الجنسي اللذين يستهدفان النساء المغربيات” وتحسيس المجتمع المغربي، لا سيما الرجال حول ضرورة احترام النساء في الشوارع وعدم التعدي عليهن حسب جمعية “ماسكتاش” (لن أسكت) بالتعاون مع مكتب منظمة “أوكسفام” بالمملكة.

هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي وبعد سنوات من النقاش، يجرم للمرة الأولى كل “أشكال العنف والاعتداءات الجنسية بما فيه التحرش الجنسي” التي تطال النساء المغربيات.

لكن بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء اعتبرته غير كاف كونه لا يفرض عقوبات صارمة على المتورطين في أعمال العنف ضد النساء علما في نفس الوقت أنه يحدد بعض الحالات التي يستوجب فيها التكفل بالنساء اللواتي وقعن ضحية التحرش والاعتداء الجنسيين.

في المغرب، الرجال هم الذين يتحرشون جنسيا بالنساء في الأماكن العامة وفي المدن.

وتشير دراسة أجريت من شهري مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2016 في مدينتي سلا والقنيطرة من قبل فرع النساء بالمكتب الجهوي للأمم المتحدة في الدول العربية أن 63 بالمئة من النساء أكدن أنهن تعرضن إلى التحرش الجنسي-تعليقات ذات طابع جنسي.

من جهة أخرى، اعترف 53 بالمئة من الرجال أنهم تحرشوا جنسيا ولو مرة واحدة بامرأة أو شابة فيما وقعت 35 بالمئة من عمليات التحرش في الأشهر الثلاثة الماضية.

