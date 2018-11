سوق المخدرات تشهد أرقاماً قياسية

كشف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، أن إنتاج جميع أنواع المخدرات في العالم والإتجار بها ازداد بشكل ملموس وحطم الأرقام القياسية السابقة.

مشيراً إلى أن مؤشر تعاطي المخدرات لا يواكب هذا التوجه ويبقى عند مستوى مستقر.

وقال فيدوتوف خلال جلسة في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي: “في الوقت الحالي إنتاج وتداول جميع أنواع المخدرات المعروفة أمثال هيروين، الأفيون، كوكايين، المخدرات الاصطناعية والمواد ذات التأثير النفسي، ازداد بشكل ملموس، محطما جميع الأرقام القياسية”.

وأضاف قائلاً: “هذا يتعلق أيضا بالعقاقير الاصطناعية، وزيادة نطاقها بوتيرة سريعة، وفي الوقت نفسه يجب مراعاة أن مستوى تعاطي المخدرات في العالم لا يواكب هذا توجه زيادة الإنتاج بعد، ويبقى على مستوى مستقر نسبيا”.

