رحلة 25 كليو/متر لمراهقين على الطريق السريع

أقدم مراهقيَن على سرقة ​طائرة​ صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأميركية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل ان تقبض عليهما الشرطة وتودعهما في مركز للشباب بالمنطقة.

وأوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عاما سرقا طائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.

وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربا إلى منطقة أكثر سكانا في يوتا لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع.

