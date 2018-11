Kaspersky Security Cloud التحديث الأقوى من كاسبر سكي

اعلنت شركة كاسبرسكي لاب تحديث مجموعة الحلول الرئيسية الخاصة بالمستخدمين المنزليين، والمصممة لحماية خصوصيتهم وأموالهم وذكرياتهم العزيزة، وضمان راحة البال لأحبائهم، فضلاً عن حمايتهم من الهجمات الإلكترونية.

وأضيف مزيد من الوظائف إلى المنتجات الأساسية من كاسبرسكي لاب، مثل Kaspersky Free وKaspersky Anti-Virus، لحماية المستخدمين من أحدث التهديدات الإلكترونية وأكثرها تقدماً. كما أُدخِلت تحسينات على الأداء وجرى تسهيل الإعدادات ورفع كفاءة الكشف عن التهديدات في الحلّين المتقدمين Kaspersky Internet Security وKaspersky Total Security. ولكن تمثّل الأهم من ذلك في تعزيز الشركة محفظة منتجاتها بمنتج جديد تماماً هو Kaspersky Security Cloud، وهو عبارة عن خدمة متكيفة تذهب في عملها إلى أقصى حدّ لحماية المستخدمين من أية مشاكل قد تواجههم في العالم الرقمي.

وجاء اخترع خبراء كاسبرسكي لاب لتقنية الحماية المتكيفة هذه، نظراً لأن سلوك المرء على الإنترنت يحمل سماته الفردية ويختلف عن سلوك غيره من مستخدمي الإنترنت. ويجمع هذه الحل بين أفضل عناصر الحلول الرئيسة للشركة، بما فيها أبرز حلول الحماية من التهديدات الإلكترونية والمتاحة في السوق، و»السيناريوهات» الخاصة بقابلية التكيّف. وتعني «القدرة على التكيف» أن الخدمة تتيح الحماية تماماً عند الحاجة إليها، وذلك اعتماداً على سلوك الفرد والجهاز الذي يستخدمه.

ويعمل الحلّ Kaspersky Security Cloud وفقاً لنظام «تقديم الأمن كخدمة» Security-as-a-Service الفريد من نوعه، وهو «مرفق» بصاحب الحساب المنشأ على بوابة My Kaspersky، لا بجهازه. وعلاوة على ذلك، فإن الخدمة متاحة على أساس الاشتراك السنوي والشهري*. لكنّ تفرّد الحلّ يكمن في حقيقة أن المنتج، بوجود الإعدادات المناسبة، يتصرف مثل «المستشار» الذي يخبر المستخدم على الفور بما يجب القيام به للحفاظ على أمن الاتصال عندما الحاجة الماسّة إليه، أو لتجنب تعريض البيانات الشخصية للخطر عند وقوع حادث جرّاء تهديد ما.

