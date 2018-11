هذا هو السعر المتوقع لهاتف سامسونغ القابل للطي

فقاً مصادر تقنية فإن الشركة الكورية الجنوبية لم تقرر بعد الاسم الذي ستطلقه على هاتفها المرتقب، حيث ما تزال حائرة بين “غالاكسي F” و”غالاكسي X” و”غالاكسي فليكس”.

وسيتراوح ثمن الهاتف بين 1500 و2000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1930 و2570 دولار أميركي. ويتوقع أن يأتي الهاتف بعدة نسخ، على أن يبلغ سعر أغلاها 2000 جنيه إسترليني، وهو ما يعد أمرا مفاجئا بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتوقعون سعرا مبالغاً فيه. وعرضت سامسونغ مؤخرا خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية “إنفينيتي فليكس”. ولم تذكر الشركة الكورية الجنوبية شيئا عن موعد إطلاق “غالاكسي إف” أو ثمنه. ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج. ومن المتوقع أن يعتمد جهاز “سامسونغ” القابل للطي على نظام “آندرويد”، خاصة أن شركة “غوغل” أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.

