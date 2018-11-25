10 هدايا تكنولوجية تناسب جميع الميزانيات  

لا شيء أكثر جاذبية من الأدوات التقنية للهدايا المثالية لأصدقائك أو أحد معارفك، ورغم أنها تكون في كثير من الأحيان باهظة الثمن، إلا أنها في المقابل تكون مفيدة وتسهل على صاحبها حياته، ولهذا نقدم لك أفضل الهدايا التقنية والتي تناسب جميع الميزانيات:

جهاز عرض “بروجيكتور”Anker Nebula Capsule Projector :

يتوفر على أمازون بسعر 349.99 دولار، وهو في حجم علبة الصودا، ولكنه جهاز عرض فائق القوة، وبدون أسلاك للتشغيل، وسوف يساعدك في تحويل أي جهاز إلى تجربة شاشة كبيرة.

لوحة “شحن لاسلكية Belkin Boost Up”:

متوفرة على أمازون بسعر 38.84 دولار، ويمكنك أيضًا توصيلها بسلك شاحن عادي، وهي واحدة من المنتجات المفضلة لتوافق كل من “iPhone” و”Android” ويتميز بقدرات شحن سريعة.

محرك أقراص “إستريو Audio Technica”:

يتوفر على أمازون بسعر 99 دولارًا، ويمكن توصيله بمكبرات صوت، وسوف يشكرك صديقك على هذه الهدية المميزة التي جعلته يستخدم أسطواناته القديمة.

وصلة “USB Anker”:

منفذ لوصلات الـ”USB” متوفرة على أمازون بسعر 29.99 دولار، وتساعدك على توفير مساحة للمخارج وتقلل من فوضى الأسلاك، حيث تحتوي على 4 منافذ “USB”.

جهاز “ChefSteps Joule Sous”:

متوفر بسعر 199 دولار على أمازون، وهو جهاز من الممكن أن يحولك إلى طاهية محترفة، فكل ما عليك فعله هو تتبيل اللحم أو أي شيء تريدين طبخه ووضعه في كيس بلاستيكي حراري، ومن ثم وضع الكيس في وعاء من الماء مع الجهاز ودعيه يقوم بعمله.

حديقة ذكية “Click & Grow Smart Garden”:

من يحب النباتات والخضرة أو حتى الخضراوات الطازجة، هذا الجهاز عبارة عن حديقة داخلية ذاتية الري، تكلف 99.95 دولار على موقع أمازون، وتضمن نمو نباتاتك المفضلة طوال العام.

متحدث ذكي “Echo Dot”:

يتوفر على أمازون بسعر 49.99 دولار، وهو مخصص لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول عوالم المنازل الذكية، حيث يمكن تحريك كل شيء داخل المنزل عبر هذه السماعة الصغيرة، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو التحكم في الأضواء.. وغيرها.

كاميرا “Cloud Cam Security”:

متوفرة بسعر 119.99 دولار، وهي تختلف عن جميع كاميرات الأمن المنزلية من “إليكسا” حيث تجعل من السهل البقاء على اتصال دائم معها عبر تطبيق الهاتف، وترسل لك إشعارات عند ملاحظتها لأي نشاط أو تحرك غريب.

مصباح باللمس “Friendship Lamp”:

متوفر على أمازون بسعر 170 دولار، وهو يعمل بالنقر فقط أو اللمس على الجزء العلوي من المصباح فيُضيء ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية