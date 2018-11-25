 6 حيل لبيع أغراضك المستعملة سريعا

إذا كنت ترغب في بعض المال فليس هناك طريقة أفضل للحصول عليه من محاولة بيع أغراضك القديمة التي لم تعد في حاجة إليها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الخطوات المهمّة حتى يتحقق وتتمكن من إتمام عملية بيع ناجحة وسريعة، وإليك 6 حيل لتبيع أشياءك المستعملة سريعًا.

1- تفحص الحالة:

تأكد من أن الأشياء القديمة التي تريد بيعها ما زالت في حالة جيدة، فهذا سيساعدك على تحديد سعر جيد لها، فعلى سبيل المثال إحضار العلبة الأصلية الخاصة بما تريد بيعه سيكون أمرًا فعالا.

2- أزل آثار استعمالك:

وهي خطوة ضرورية للسلع التكنولوجية، فلن ترغب بأن يرى المشتري المعلومات الخاصة بك.

3- التصوير:

التقط صورة جيدة للمنتج القديم الذي تود بيعه، فهي على رأس قائمة الأسباب التي تدفع أحدهم لشراء ما تود بيعه، أو في أسوء الحالات ستكون كافية لتجعله يتواصل معك للاستفسار.

4- حدد وسيلة البيع:

هناك عشرات المواقع التي توصل البائع بالمشتري على الإنترنت، لذا عليك تحديد أيهما المناسب لعرض سلعتك عليه.

5- رسوم غير إضافية:

تجنب الرسوم الإضافية، فهناك مواقع بيع تحصل على نسبة من كل عملية بيع تجري بواسطتها، يمكنك تنفيذ عمليات بيع دون الاضطرار لدفع هذه الرسوم، استعمل “Amazon WebPay” بدلاً من “paypal”.

6- لا تبدو أبدًا مخادعا:

يجب عليك التأكد من أن تفاصيل ما تريد بيعه مكتوبة بشكل جيد، فما إن يشعر المشتري أن هناك شبهة خداع سينسحب فورًا، لذا صِفْ منتجك بالتفصيل وبالطريقة التي تجعلك تبدو أمينًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية