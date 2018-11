أعلن رئيس شركة “تسلا” إيلون موسك أن السيارات الكهربائية الذاتية القيادة من شركته يمكن أن تصل بذاتها إلى منزل المشتري بعد عام.

حيث أكد موسك أن شركته ستبدأ بتوريد سيارات “تسلا 3” إلى السوق الأوروبية والآسيوية في الربع الأول من العام المقبل.

كما لم يستبعد موسك أن تصل دفعة كبيرة من “تسلا 3” إلى الصين في مارس أو أبريل، وبالنسبة للمشترين الأمريكيين الذين قدموا طلبًا لشراء “موديل 3” قبل 30 نوفمبر الحالي، فيمكن أن يستلموها نهاية العام الحالي.

هذا ويذكر أن “تسلا 3” هي سيارة من طراز سيدان كهربائية، بخمسة كراسٍ، ورباعية الدفع، تم الكشف عنها لأول مرة في 31 مارس عام 2016، وصنِّعت بناءً على منصة تختلف عن سيارتي “تسلا أس” و” تسلا إكس” لتصبح أول سيارة من فئة السيارات ذاتية القيادة التي تستهدف المشترين من ذوي الدخل المتوسط ويبلغ سعرها 40 ألف دولار.

The post تسلا تبدأ بتوزيع أحدث سياراتها ذاتية القيادة لذوي الدخل المتوسط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا