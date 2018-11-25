الصحة: تزايد حالات التسمم المعوي في غات سببه تلوث الماء

أكدت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد بالنيران، الأحد، أن تزايد حالات القيء والإسهال في بلدية غات ناتج عن تلوث مائي بسبب اختلاط المياه الجوفية بالصرف الصحي.

وبيّنت بالنيران أن الوزارة زودت المستشفيات المعنية في الجنوب وشرق بنغازي بمحاليل وريدية ومضادات حيوية، مبينة أن المشكلة ذاتها حصلت في بلدية الأبيار وتكفل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتزويدها بكل احتياجاتها.

وأوضحت بالنيران، أن وزارة الصحية غير معنية بمشاكل اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية، وأن فرق الرصد والتقصي أكدت أن سبب الإصابة هو تلوث المياه.

يشار إلى أن مستشفى غات يواصل استقبال مئات الحالات التي تعاني نزلات معوية منذ قرابة 3 أسابيع، وقد سجل وفاة طفلين وإصابة 400 حالة.

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