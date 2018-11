كشف خبراء متخصصون بشؤون التقنية عن أبرز المشاكل والأعطال التي يعاني منها مقتنو الهواتف الذكية.

حيث أن أكثر المشاكل التي يعاني منها مقتنو الهواتف وفقاً للإحصائيات هي تلك المتعلقة بالشاشات، فنحو 66%من الأمريكيين على سبيل المثال تعرضوا ولو لمرة على الأقل لكسر شاشة هاتفهم، ونحو 27% أيضاً قاموا بخدش شاشة الهاتف واضطروا لاستبدالها.

ويُعتبر من المشاكل الشائعة أيضا، ضياع الهواتف، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 40% من الناس أضاعوا هاتفهم أو وقع من جيبهم ولو لمرة واحدة دون أن ينتبهوا.

هذا ويشتكي الناس من الأعطال التي تصيب هواتفهم جراء تعرضها للماء، حيث تصل نسبة من عانوا من تلك المشكلة إلى 26%، و22% من مالكي الهواتف أيضاً اضطروا لاستبدال بطارية هاتفهم ولو لمرة واحدة.

The post تعرف على أبرز تصنيفات الأعطال التي تضرب الهواتف الذكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا