أمريكا تدعو لمقاطعة منتجات هواوي خوفاً من التجسس!

دعت سلطات واشنطن شركات الاتصالات الكبرى في البلدان الحليفة لها للتخلي عن استخدام التقنيات التي تطلقها شركة هواوي الصينة.

حيث تخشى واشنطن من تهديد أمني تزعم أن أجهزة هواوي قد تتسبب به، فالخبراء في الولايات المتحدة يعتقدون أن الصين قد تستغل تقنيات هذه الشركة للقيام بهجمات إلكترونية أو أنشطة تجسسية في أمريكا.

كما أن أمريكا قلقة أيضا من استخدام أجهزة هواوي في البلدان التي تضم قواعد عسكرية لها، ومن تسريب بيانات تتعلق بهذه القواعد من تلك البلدان.

هذا وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت تهما لعدد من الشركات الصينية بالعمل والتنسيق مع حكومة بلادها في مجال التجسس، وحظرت مبيع هواتف تلك الشركات على أراضيها.

