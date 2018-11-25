دليلك لجولة سياحية رخيصة في إيطاليا.. احذر النشالين!

“إيطاليا” التي لا يشك أحد بجمالها كإحدى الوجهات الجاذبة للسياح من شتى البقاع، ورغم صعوبة الانتقال عن طريق السيارة هناك، وارتفاع تكاليف الجولات التي تقدمها الشركات السياحية، إلا أن هناك طريقة لا يلتفت لها البعض كثيرًا وهي الأرخص، وذلك باستخدام السكك الحديدية. يمكنك عبر استخدام القطارات أن تصل لكل مكان هناك مستمتعًا بجولات لا تنسى عبر عواصمها الثلاث “روما” و”فلورنسا” و”البندقية”، وفيما يلي نصائح لكيفية الاستمتاع بالسياحة في إيطاليا بأقل ميزانية ممكنة عبر السكة الحديدية:

شبكة السكة الحديد الإيطالية:

تربط شبكة السكك الحديدية الإيطالية كل المدن الكبرى هناك، وتعمل كالساعة، وغالباً ما يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة للريف، وهو ما يسمح لك بقضاء وقت رائع، خاصة إذا كنت لا تستطيع القيادة، أو لا تملك المال الكافي لاستئجار سيارة، ناهيك عما إذا كنت لا تجيد التحدث باللغة الإيطالية، فمعرفة جدول القطارات يسهل عليك هذا الأمر.

كيف تحصل على جدول القطارات الإيطالية؟

يمكن للمسافر الاختيار بين القطارات الوطنية الحكومية “Trenitalia” والقطارات فائقة السرعة “Italotreno“، وكذلك يمكنك الحصول على جداول الرحلات عن طريق مواقع الويب بسهولة، وكذلك مسارات القطارات، وهي متوفرة باللغة الإنجليزية، كما يمكنك اختيار طرق الذهاب والعودة ووضع نقطة البداية والوجهة والتاريخ. على سبيل المثال، لنفترض أنك ترغب في زيارة كاتدرائية القديس بطرس في روما، ثم تنطلق إلى نابولي للقيام برحلة قصيرة عبر بومبي، فعند إدخال الخيارات الخاصة بك والنقر فوق “إرسال”، ستعرض لك الصفحة قائمة بالخيارات حول وقت الرحلات، وفي التاريخ الذي حددته، وقد تلاحظ أنه لا يقول روما، وقد يقول “روما تي”، و”تي” اختصارًا لمحطة القطار الرئيسية في روما “تيرميني”، وبالمثل، بدلاً من “نابولي”، سيقولون”Na C.le“. نعلم أن هذا قد يكون مربكًا، لذلك إليك قائمة بمحطات القطار الرئيسية في إيطاليا، وكيفية اختصارها في موقع “Trenitalia“:

– روما تيرميني (المحطة المركزية) ROMA TE

– نابولي Naples Centrale NA C.LE

– فلورنسا سانتا ماريا نوفيلا Fl.SMN

– فينيسيا سانتا لوسيا VE. S.L.

– فينيسيا ميستر MESTRE

– ميلانو المركزية MI C.LE

– مركز بيزا المركزي PISA C.

تذاكر القطارات:

بعد حصولك على وجهتك وتاريخها، سيظل لديك في الغالب عدد من الخيارات لاختيار القطار، وستلاحظ وجود اختلافات واضحة، حيث تكون بعض القطارات الأكثر تكلفة أسرع بكثير من القطارات الأخرى، وسيكون عليك الاختيار بين قطارات: “Frecciarossa” و”Frecciargento” و”Frecciabianca” وهي الأسرع، بسرعة تصل إلى 200-250 كم/ساعة.

ويمكنك حجز التذاكر عبر الإنترنت ودفع ثمنها، أو الانتظار حتى تصل إلى محطة القطار، وهذا أفضل لأنه في حال قمت بتفويت الرحلة ستضطر إلى تغيير حجزك مرة أخرى على الإنترنت.

على متن القطار:

الآن أنهيت حجزك وحصلت على تذكرتك من المحطة، فمن الأفضل أن تسترخي في مقعدك للاستمتاع برحلتك، وتضع التذكرة في مكان خاص، حيث سيتم فحصها من قبل الموظف في القطار، ومن الممكن أن يتم تغريمك مبلغاً مالياً إذا كنت تركب بدون تذكرة.

تحذيرات عند السفر بالقطار:

قطارات سكك حديد روما هي مكان مفضل للنشالين، ولذلك عليك أن تحترس، ولاسيما في الخطوط الرئيسية مثل من روما إلى نابولي، فحدد جيدًا أماكن أغراضك، واحذر من وضع حقيبتك على الأرض بحيث لا يمكنك رؤيتها، ولا تنم أبدًا ومحفظتك بجوارك إذا كنت مسافرًا بمفردك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية