نيكول كيدمان.. هكذا كانت تجربة زواجي

كشفت النجمة العالمية نيكول كيدمان لأول مرة عن تفاصيل تخص حياتها الشخصية وزواجها من النجم الأمريكي توم كروز، الذي قضت معه 11 عاما.

وقالت النجمة عن سبب انتقالها للعيش في هوليوود: “أعيش في هوليوود منذ أن أحببت توم كروز وتزوجني”، وهي النقلة التي عززت شهرة النجمة على الصعيد العالمي.

وأضافت النجمة الأسترالية: “الزواج في عصرنا من شخصية مشهورة ومعروفة ليس كما في الماضي، حيث لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي أو مصورو باباراتزي كما هو الحال اليوم.. حينها لم يكن الأمر يبدو ممتعا على الإطلاق”.

تزوجت كيدمان من توم كروز عام 1990 عندما كانت بعمر الـ23 عاما، وتبنى النجمان طفلتين، هما إيزابيلا وكونور، وانفصلت كيدمان بشكل نهائي عن كروز عام 2001.

وعقب الانفصال، تزوجت كيدمان مجددا من نجم الغناء الأسترالي كيث أوربان وأنجبت له طفلتين، هما سانداي وفيث، وما زالت تعيش مع زوجها الثاني.

