الأكاديمية الأميركية.. تُوصي بعدم إطعام العسل للأطفال الرضع

حذرت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية (FDA) من إطعام العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، ويشمل ذلك اللهايات المغطاة بالعسل.

وقالت الوكالة الأميركية في بيان إنها تلقت تقارير من ولاية تكساس بشأن إصابة أربعة أطفال رضع بالتسمم البوتيوليني/السجقي، وتبين أنهم استخدموا لهايات تحتوي على عسل.

وهذا المرض نادر الحدوث لكنه خطير تسببه سموم بكتيريا تهاجم الجسم وتسبب صعوبة في التنفس وشللا في العضلات وربما تؤدي إلى الوفاة.

وقالت الوكالة إن العسل مصدر معروف لهذه البكتيريا، و الطفل الرضيع معرض للخطر بشكل خاص لأن جهازه الهضمي لم ينضج بعد.

ولهذا السبب فإن FDA، و”مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها”، والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال يوصون بعدم إطعام العسل للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرا.

