على غرار انستغرام.. فيسبوك تستعد لإطلاق ميزة جديدة

يخطط “فيسبوك” لإطلاق ميزة جديدة تتيح لك تتبع الوقت الذي تقضيه في استخدام الموقع كما ،و تم إطلاق ميزة “نشاطك” على “انستغرام”، حيث توفر لك معلومات حول مقدار الوقت الذي تقضيه في تصفح الموقع يومياً.

ويعرض المخطط مدى نشاطك خلال اليوم الواحد، وعند النقر على الشريط، سيظهر لك عدد الدقائق التي قضيتها باستخدام تطبيق “فيسبوك”.

ولن تكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي فيسبوك حاليا، ومن غير الواضح ما إذا كان الإطلاق محليا، أو بحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحديث تطبيق عملاق المواقع الاجتماعية.

وفي حال أتيحت لك ميزة “نشاطك” على فيسبوك، فستجدها تحت قائمة الإعدادات، كما ينطبق الأمر نفسه على انستغرام.

وتقول فيسبوك: “لا يتعلق الأمر فقط بالوقت الذي يقضيه الناس على فيسبوك وانستغرام، ولكن كيف يقضون هذا الوقت. ومن مسؤوليتنا أن نتحدث بصراحة عن الزمن الذي يهدره الناس في استخدام الإنترنت، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.

ويسمح لك كل من فيسبوك وانستغرام بإيقاف الإشعارات لبعض الوقت، ويعد هذا الأمر مفيدا للغاية في حال كنت ترغب في أخذ استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي.

