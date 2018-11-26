5 خطوات لحماية بياناتك الشخصية‎.. كلمة المرور الموحدة كارثة

كثيراً ما سمعنا عن مشاهير وشخصيات هامة تم التلصص على معلوماتهم الخاصة ونشرها بين الجمهور ما تسبب في العديد من الكوارث، ولذلك يرى الكثيرون أن المعلومات الشخصية هي “خط أحمر” لا يجوز لأحد الاقتراب منه أو المساس به.

سواء بريدك الإلكتروني أو صورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك جميعها أسرار لا يجب أن يتم السماح لأحد بالاطلاع عليها إلا من أردت بشكل خاص، ولهذا نقدم لك 5 خطوات يمكنك بها حماية معلوماتك الخاصة على الإنترنت:

1- كلمات مرور فريدة ومتعددة:

يستخدم العديد ممن يتعاملون مع مواقع الإنترنت نفس كلمة المرور في جميع صفحاتهم الشخصية وبريدهم الإلكتروني، وذلك لصعوبة حفظ أكثر من كلمة مرور لأكثر من جهة، وهو ما يجعل كل معلوماتك في جميع المواقع سهله الاختراق، ولكن هناك خيار جديد أمامك لحفظ جميع كلمات مرورك عبر “KeePass”، وهو برنامج إدارة كلمات السر المجاني التابع لـ”مايكروسوفت”، حيث يعمل على تخزين كلمات السر في ملف بكلمة رئيسية، ومشفر بخوارزميات خاصة حديثة من نوع “AES”، فكل كلمة سر تخزن في ذاكرة مشفرة آمنة.

2- لا تفترض أن الخدمات حارس أمين لمعلوماتك:

تعمل مواقع التخزين على الإنترنت مثل “DropBox” بشكل مثالي من أجل الحفاظ على معلوماتك، ولكن لا يجب أن تثق فيها بشكل كبير، وإذا كنت قلقًا من أن يتم تسريب معلومات خاصة بك كنت قد خزنتها عليها، فبإمكانك استخدام خدمات التشفير مثل “BoxCryptorr”.

3- كن حذرًا في مشاركة المعلومات:

دائماً ما يتم ملء بيانات أو إعطاء معلومات خاصة بك لتسجيل الدخول على المواقع طوال تصفحك على شبكة الإنترنت، وتستخدم الشركات هذه المعلومات في تحليل واستخدام هذه البيانات التي تقوم بجمعها لأغراضها الربحية الخاصة، ولذلك إذا كنت ترغب في التمتع بخصوصية أكبر فلا تملي هذه البيانات أو تسجلها ويمكنك استخدام “BugMeNot” لتجنب هذه المشكلة .

4- لا تمنح معلومات خاصة بك:

عليك أن تعرف أن تقديم معلومات شخصية مثل “الاسم والعنوان ورقم الهاتف” وما إلى ذلك، هو أمر ليس هينًا على الإنترنت، ولا يدرك العديد من الناس أن المعلومات التي ينشرونها على المنتديات ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن تجميعها كقطعة واحدة لإنشاء صورة كاملة، ويطلق على هذه الممارسة اسم “doxxing”، ولذلك من الأفضل عدم نشر أو كتابة أي معلومات شخصية عنك في أي من مواقع التواصل أو التعليقات أو المنشورات الخاصة بك.

5- تسجيل الخروج من المواقع التي تدخلها:

هذا هو السيناريو الذي يحدث على الدوام حيث تقرر أخذ استراحة في العمل، وتترك صفحتك الشخصية مفتوحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبهذا يمكن لأي أحد الجلوس على الحاسوب أو المرور بجواره الاطلاع على جميع بياناتك، فهذا الأمر يحدث طوال الوقت ويمكن أن تتجنب حدوث ذلك عن طريق بتسجيل الخروج من أي موقع قد تستخدمه على أي حاسوب عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية