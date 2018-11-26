أغنى 10 نجمات في “بوليوود” لعام 2018.. إحداهن تمتلك ناديًا رياضيًا

كونك نجمًا سينمائيًا، يعني أنك تعمل في أكثر الوظائف مدفوعة الأجر على هذا الكوكب، خذ على سبيل المثال نجوم هوليوود، إنهم الأشهر والأكثر ثروة من غيرهم، ولكن هل فكرت يومًا أن هناك نجوما آخرين أكثر ثروة من نجوم هوليوود؟

نجمات “بوليوود” بالفعل نجحن في تحقيق ذلك حتى أصبحن من أصحاب الملايين، وفي القائمة التالية تعرّف على أغنى 10 نجمات في بوليوود عام 2018:

10- سونام كابور – 15 مليون دولار:

دعونا نبدأ مع واحدة من الممثلات الأكثر شهرة في بوليوود وهي سونام كابور، والمعروفة بقدرتها على التأقلم مع كل الأدوار على الشاشة، وكان أفضل أعمالها في “Neerja” ولا تزال معروفة ومحبوبة في جميع أنحاء الهند.

9- كاجول ديفجان – 16 مليون دولار:

تنحدر من عائلة فنية من الطراز الأول، فهي ابنة الممثلة “تانوجا” التي مثلت في عدد كبير من الأفلام، ووالدها المنتج “سومو موخيرجي” وأختها “تانيشا”، وجدتها الممثلة الكبيرة “شوبانا سامارث”.

8- أمريتا راو – 20.5 مليون دولار:

مثلت أمريتا في العديد من الأدوار مثل “مرحبًا بكم في ساجانبور”، و”النصر”، وقد تم اختيارها كواحدة من أكثر 50 امرأة مرغوبة في العالم.

7- أنوشكا شارما – 25 مليون دولار:

ظهرت أنوشكا شارما كعارضة، ثم أصبحت ممثلة، وهي الآن منتجة مشهورة، ولا عجب أن هذه الفتاة الغنية في هذه القائمة.

6- فيديا بالان – 25 مليون دولار:

اشتهرت فيديا بالان في “هوم بانش” وقد أحب الناس أداءها، وقد كان هذا العرض بداية مسيرتها، وواصلت منذ ذلك الحصول على الأدوار الكبيرة.

5- بريتي زينتا – 30 مليون دولار:

بدأت “بريتي” مسيرتها في بوليوود سنة 1997، ومثلت أدوارًا مهمة مع نجوم كبار، وتملك بريتي زينتا نادي كريكيت، وهي المرأة الوحيدة التي تملك ناديًا ينشط في الدوري الهندي للمحترفين.

4- إيشواريا راي – 35 مليون دولار:

هي ملكة جمال العالم في عام 1994، ولازالت تخطف الأضواء، وقد تألقت في عدد لا يحصى من الأفلام مثل “Aur Pyaar Ho Gaya” ، و”Dhoom 2″، و”Hum Dil De Chuke Sanam”.

3- مادوري ديكسيت – 35 مليون دولار:

هي بالتأكيد واحدة من أكثر النساء روعة في الهند، بل في العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن ديكسيت هي واحدة من أفضل الممثلات الهنود.

2- بريانكا شوبرا – 40 مليون دولار:

الممثلة الشهيرة عالميًا، بريانكا تشوبرا هي أيضا ملكة جمال العالم 2000، وفي البداية كانت اسمًا كبيرًا في الهند، ولكنها سرعان ما أصبحت أفضل ممثلة تلفزيونية مدفوعة الأجر في العالم، بعد بزوغ نجمها في “”Quantico.

1- ديبيكا بادوكوني – 45 مليون دولار:

أغنى ممثلة في الهند، بعد ظهورها لأول مرة في “Om Shanti Om”، ومن ثم انهالت عليها الأدوار لتصبح أكثر النجمات شعبية في الهند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية