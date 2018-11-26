منوعات

أجمل فساتين الزفاف لطويلات القامة.. استوحي منها إطلالتك

تم النشر منذُ 32 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا شك أن كل عروس تبذل الكثير من الجهد للحصول على التصميم الأمثل لفستان زفافها، وذلك بناء على عدة أمور، وفستان الأحلام الذي طالما تمنته، والموضة الرائجة، إلى جانب شكل جسمها.

ولا تناسب الكثير من التصميمات طويلات القامة، بل يحتجن إلى تصميمات مميزة تميزهن وتبرز جمالهن، وأولها الفستان الضيق من المنطقة العلوية، مع التنورة المنفوشة من الأسفل المصنوعة من التل، حيث يبرز هذا التصميم جمال جسمها وطولها.

أما التصميم الثاني فهو تصميم حورية البحر، والذي يناسب القوام الممشوق، ويبرز طول وجمال العروس، كما أنه يعكس أنوثة العروس، وهذه هي أفضل التصميمات لتستوحي منها إطلالتك في ليلة العمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك