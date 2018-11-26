أجمل فساتين الزفاف لطويلات القامة.. استوحي منها إطلالتك

لا شك أن كل عروس تبذل الكثير من الجهد للحصول على التصميم الأمثل لفستان زفافها، وذلك بناء على عدة أمور، وفستان الأحلام الذي طالما تمنته، والموضة الرائجة، إلى جانب شكل جسمها.

ولا تناسب الكثير من التصميمات طويلات القامة، بل يحتجن إلى تصميمات مميزة تميزهن وتبرز جمالهن، وأولها الفستان الضيق من المنطقة العلوية، مع التنورة المنفوشة من الأسفل المصنوعة من التل، حيث يبرز هذا التصميم جمال جسمها وطولها.

أما التصميم الثاني فهو تصميم حورية البحر، والذي يناسب القوام الممشوق، ويبرز طول وجمال العروس، كما أنه يعكس أنوثة العروس، وهذه هي أفضل التصميمات لتستوحي منها إطلالتك في ليلة العمر.

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