بدون حرق.. 8 أفلام حديثة بنهاية صادمة جداً

خلال مشهد في فيلم The Prestige، دار حوار بين العجوز “كاتر” الذي لعب دوره الممثل مايكل كين وطفلة حول خفايا السحر، وقال للطفلة: “الناسُ تُحبُّ أن تُخدع، ولا يصفقون للساحر إلا حين يُكشف لهم الخدعة”.

ويُمكن تطبيق هذه المقولة على مشاهدي الأفلام الذين يشعرون بالمفاجأة والانبهار في نفس الوقت حين يكشف لهم المخرج نهاية “غير متوقعة” وصادمة بالنسبة لهم.

وحظيت السينما بكثير من نوعية هذه الأفلام، إليك أبرزها (بدون حرق):

Upgrade

وهو فيلم حديث صدر عام 2018، ويحكي قصة شاب كاره للتكنولوجيا ويمتلك سيارة كلاسيكية قديمة بعكس زوجته التي تعمل في شركة تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي والروبوتات، فيتعرضون لجريمة قتل زوجته وإصابته بشلل رباعي، وهنا يعرض عليه أحد المهتمين بتقنيات الرقاقات الإلكترونية إخضاعه لعملية جراحية وزرع رقاقة في نخاعه الشوكي لتتلقى الأوامر العصبية ويعود لحياته الطبيعية ويحرك قدميه ويديه فيوافق على الفور، فيتفاجئ أن هذه الرقاقة لديها القدرة على التحكم به وتنبؤ أي تصرف عدواني قادم، فيستثمرها في عمليات الانتقام لزوجته، لكن النهاية صادمة ولن تتوقعها.

Get Out

وهو فيلم حديث من إنتاج 2017 يحكي قصة شاب أسمر البشرة يقع في صداقة وغرام فتاة بيضاء، وعليه أن يتحدى نظرة الآخرين لهذه العلاقة، لكن يتفاجأ أن أهلها يدعمون علاقتهم حين يُقيم معهم فترة مؤقتة، وخلال فترة الإقامة يُلاحظ أن كل شخص أسمر البشرة في المنزل وما حوله يتصرفون بشكل غير طبيعي ونظرات مخيفة، ليبدأ رحلة الاكتشاف وتأتي الصدمة في الثلث الأخير من الفيلم.

Mile 22

يحكي قصة مجموعة رجال أمن محترفين يعملون في بلدٍ آسيوي، حتى يأتي شاب من هذه البلد ويعرض عليهم معلومات خطيرة وحساسة مقابل الحصول على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، لكن تحدث مطاردة من رجال أمن البلد لهذا الرجل، وهو فيلم أكشن مليء بالاشتباكات المسلحة في الشوارع، ثم يزيح المخرج عن المفاجأة في نهاية الفيلم.

Looper

إذا كنت من عشاق أفلام السفر عبر الزمن، وتعشق النهايات غير المتوقعة، فهذا الفيلم مناسب جداً لك، ويحكي قصة شاب يجد نفسه في مطاردة مع رجل آخر، ولن تتوقع من هو هذا الرجل!

THE ACCOUNTANT

فيلم مثير ومتسارع الأحداث، يحكي قصة رجل عبقري في الحسابات والأرقام ويعاني في نفس الوقت من مرض التوحد، لكنه تعلم المهارات والفنون القتالية خلال طفولته من والده، ثم يجد هناك تلاعباً بأرقام وحسابات الشركة ورائحة فساد، لتبدأ من هنا المطاردة.

Side Effects

امرأة تتحول جراء تناولها وصفة دواء له أعراض جانبية خطيرة، وذلك بعدما تم حبس زوجها، مما جعلها تلجأ إلى العقاقير لمساعدتها كوسيلة لعلاجها من القلق، لكن هناك شيء غامض ومفاجئ سيُكشف بنهاية الفيلم.

Shutter Island

أحد أفضل الأفلام في السنوات الأخيرة من بطولة ليوناردو دي كابريو، ويحكي قصة رجل محقق يأتي لجزيرة مسجون عليها مجرمون خطيرون ومرضى نفسيين في نفس الوقت، والمطلوب هو التحقيق في هروب سجينة، لكن المحقق يبدأ بالتعرض لهلوسات وذكريات مؤلمة، ثم استعد جيداً لأحد أكبر المفاجآت، وركز جيداً في حوار الدرج آخر الفيلم بين دي كابريو وزميله.

Predestination

يتتبع الفيلم على مدار أحداثه الحياة اليومية لعميل يسافر عبر الزمن، الذي يقوم رؤساؤه بإرساله طيلة الوقت في سلسلة معقدة ومتشابكة من رحلات السفر عبر الزمن، التي صممت خصيصًا من أجل ضمان استمرارية مسيرته المهنية مع تطبيق القانون إلى الأبد، ومع أدائه آخر مهمة له، على هذا العميل أن يطارد مجرما بالغ المراوغة، والذي ينجح في تضليل العميل عبر الأزمنة حتى تُكشف أكبر مفاجأة لن تتوقعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية