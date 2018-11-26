القطاع الخاص بوزارة الصحة يطور أقسامه

باشر قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بالوزارة “الاثنين؛” العمل على المنظومة الإلكترونية التي تربط القسم الرئيسي بالأقسام التابعة لإدارات الخدمات الصحية بكافة مناطق ليبيا.

وقالت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران للرائد، إن القسم سيطلق تطبيقا إلكترونيا جديدا؛ لتمكين المواطن من الوصول إلى أقرب عيادة أو صيدلية أو مختبر داخل منطقته عبر الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن هذا التطبيق سيتيح للمواطنين تقييم الخدمات الطبية التي تقدمها الجهات الصحية الخاصة.

بدوره أوضح رئيس قسم القطاع الخاص “أيمن الصيد” أن القسم سيمنح عبر المنظومة الالكترونية مباشرة أذونات مزاولة النشاط للجهات المتقدمة بطلبات التسجيل لدى القطاع الخاص؛ بعد التأكد من استيفاء البيانات المرسلة عن طريق رؤساء أقسام القطاع الخاص بالمناطق.

وأردف الصيد” أن المنظومة الإلكترونية ستصنف الأنشطة الصحية الخاصة؛ بالاعتماد على مؤشر احترافية الموارد البشرية، ومستوى العلاج وجودة الخدمات المقدّمة ومكان تقديم الخدمة بناءً على الحملات التفتيشية التي ينفذها القسم.

يُذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسعى إلى تحسن الخدمات الطبية للمواطن عبر تفعيل قسم القطاع الخاص بالوزارة، وتوطين العلاج في الداخل.

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