هواوي لن تهدأ إلا بعد السيطرة على سوق الهواتف الذكية في العالم

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الجديد “Honor 10 Lite” بمواصفات مميزة وسعر منافس.

حيث جاء هذا الهاتف بعدة نسخ جميعها مزودة بشاشة بدقة عرض +FullHD، وبحجم 6.2 بوصة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريباً، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2 ) ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابيكسل بخاصية التعرف على وجه المستخدم.

كما زودت نسخ هذا الهاتف بمعالجات HiSilicon Kirin 710 ثمانية النوى، ومعالج رسوميات Mail-G51 وذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4و6 غيغابايت، وبطارية سعة 3000 ميلي أمبير.

هذا ويبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة (4/64) غيغابايت نحو 195 دولاراً، وذاكرة (6/64) حوالي 242 دولاراً، وذاكرة (6/128) 270 دولار.

