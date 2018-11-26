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هواوي لن تهدأ إلا بعد السيطرة على سوق الهواتف الذكية في العالم

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

زودت نسخ هذا الهاتف بمعالجات HiSilicon Kirin 710 ثمانية النوى، ومعالج رسوميات Mail-G51 وذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت. [إنترنت]

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الجديد “Honor 10 Lite” بمواصفات مميزة وسعر منافس.

حيث جاء هذا الهاتف بعدة نسخ جميعها مزودة بشاشة بدقة عرض +FullHD، وبحجم 6.2 بوصة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريباً، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2 ) ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابيكسل بخاصية التعرف على وجه المستخدم.

كما زودت نسخ هذا الهاتف بمعالجات HiSilicon Kirin 710 ثمانية النوى، ومعالج رسوميات Mail-G51 وذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4و6 غيغابايت، وبطارية سعة 3000 ميلي أمبير.

هذا ويبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة (4/64) غيغابايت نحو 195 دولاراً، وذاكرة (6/64) حوالي 242 دولاراً، وذاكرة (6/128) 270 دولار.

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