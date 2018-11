بالفيديو.. حكم مبارة كرة قدم يستخدم «كلاشينكوف» بدلاً من الصفارة

تداولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحكم مباراة كرة قدم، يستخدم بندقية رشاش ويُطلق الرصاص بدلاً من الصفارة المعتادة.

وظهر الحكم في الفيديو وهو يحمل بندقية كلاشينكوف ويدير مباراة لكرة قدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية.

واحتسب الحكم الأخطاء بإطلاق الرصاص من بندقية كلاشينكوف بدلاً من الصفارة التي يحملها حكام المباريات كالعادة.

