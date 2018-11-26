تعرف على أحدث الساعات الذكية وأفضلها في العالم

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعتها الذكية “GT-4B3” الجديدة بمواصفات تجعل منها واحدة من أفضل الساعات الذكية الموجودة حالياً.
ومن أبر المواصفات الفنية والتقنية لهذه الساعة:
- هيكل متين من الستانلس محمي من الماء والغبار.
- بطارية بسعة 420 ميلي أمبير، تعمل حتى 14 يوما في وضعية الاستعداد.
- الأبعاد: (46,5х46,5х10,6) ملم.
- ذاكرة داخلية 128 ميغابايت.
- شاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، ودقة عرض (450/450) بيكسل.
- مستشعر لقياس النشاط البدني ومعدل نبضات القلب.
- الاتصال عبر تقنية Bluetooth 4.2 LE.
- الوزن: 46 غرام.
- نظام التشغيل (Huawei LiteOS)
- القدرة على التعامل مع الأجهزة الذكية المزودة بنظام تشغيل أندرويد بنسخة 4.4 والنسخ الأحدث.
- ذاكرة وصول عشوائي 16 ميغابايت.
- القدرة على التعامل مع أنظمة ” GPS “و ” Galileo” و “غلوناس” لتحديد المواقع.
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