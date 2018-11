تعرف على أحدث الساعات الذكية وأفضلها في العالم

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعتها الذكية “GT-4B3” الجديدة بمواصفات تجعل منها واحدة من أفضل الساعات الذكية الموجودة حالياً.

ومن أبر المواصفات الفنية والتقنية لهذه الساعة:

هيكل متين من الستانلس محمي من الماء والغبار.

بطارية بسعة 420 ميلي أمبير، تعمل حتى 14 يوما في وضعية الاستعداد.

الأبعاد: (46,5х46,5х10,6) ملم.

ذاكرة داخلية 128 ميغابايت.

شاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، ودقة عرض (450/450) بيكسل.

مستشعر لقياس النشاط البدني ومعدل نبضات القلب.

الاتصال عبر تقنية Bluetooth 4.2 LE.

الوزن: 46 غرام.

نظام التشغيل (Huawei LiteOS)

القدرة على التعامل مع الأجهزة الذكية المزودة بنظام تشغيل أندرويد بنسخة 4.4 والنسخ الأحدث.

ذاكرة وصول عشوائي 16 ميغابايت.

القدرة على التعامل مع أنظمة ” GPS “و ” Galileo” و “غلوناس” لتحديد المواقع.

