الأديب يوسف الشريف يفي بعهده ويرسل الهدية

علمت 218 من صادر خاصة أن الأديب والقاص يوسف الشريف شرع في إرسال محتوى مكتبته الخاصة إلى مكتبة كلية الآداب بجامعة قاريونس في بنغازي، والتي كان أحد طلابها خلال الفترة من 1959 إلى 1963.

وكان الشريف قد أعلن منتصف العام الماضي 2017 عن إهدائه مكتبته الخاصة لكلية الآداب في كتابه (خلاصة: أسئلة وكلمات) الصادر عن دار طرابلس العلمية العالمية، حيث أوضح الشريف في الكتاب أنه خلال تفكيره في مصير مكتبته المنزلية من بعده اهتدى لقرار إهدائها للكلية التي كانت له منارة علمته وفتحت عقله على أسئلة الحياة، موصياً أولاده بتنفيذ هذا القرار من بعده، مؤكداً أنه لن يغفر لهم أو يسامح إذا تقاعصوا أو تهاونوا في تنفيذها.

وعلى ما يبدو أن ظروف الحرب التي كانت قائمة في مدينة بنغازي والتي يقودها الجيش ضد فلول الإرهاب هي ما تسبب في تأخير تسليم الشريف لمحتوى هذه المكتبة الغنية بالكتب والعناوين والإصدارات القيمة والتي ستشكل دون شك إضافة كبيرة لمكتبة كلية الآداب بجامعة قاريونس، خصوصاً أن مكتبات هذه الجامعة قد تعرض أغلبها للتخريب على يد الإرهاب خلال الحرب التي انقضت بهزيمتهم واجتثاثهم من المنطقة برمتها.

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