“إكس بوكس وان” يتيح التحكم بالألعاب بالفأرة ولوحة المفاتيح

أعلنت شركة مايكروسوفت عن دعم استخدام لوحة المفاتيح والفأرة في منصة الألعاب “إكس بوكس وان” بدءا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن هذا الدعم لن ينطبق على جميع الألعاب لأن المطورين هم الذين يحددون عناصر التحكم المناسبة لألعابهم.

ومن ضمن الألعاب الأولى التي ستدعم الفأرة ولوحة المفاتيح في جهاز “إكس بوكس وان” لعبة “فورتنايت” و”وورفريم”، و”ديب روك غالاكتيك”، و”وورهامر.. فيرمينتايد2″.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها استحوذت على أستوديوهات ألعاب جديدة من أجل تطوير ألعاب حصرية، ومنها أستوديو “إن إكسايل إنترتنمنت” وإستوديو “أوبسيديان إنترتنمنت”.

المصدر:الجزيرة نت

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