25 نصيحة ستجعلك محترفاً في لعبة PUBG

لعبة ببجي PUBG ليست مجرد لعبة فيديو تصويب من منظور الشخص الأول أو الثالث بهدف قتل أكبر عدد من المنافسين داخل الجزيرة، بل تحتاج لذكاء وبناء خطط في كيفية التحرك والانطلاق وتوقيته، تقرر أين وكيف تهبط تحديداً، وأي أسلحة أختارها، ولون الملابس وكثير من الأشياء.

إليك 25 نصيحة لــتفوز في لعبة PUBG

1- الاستراتيجية

تذكر أن اللعبة فكرتها قائمة على الناجي الأخير من أصل 100 لاعب في جزيرة وليس قتل أكبر عدد ممكن من المنافسين، حيث بإمكانك الفوز حتى لو قتلت المنافس الأخير ضدك فقط، واقتناعك بهذه الفكرة سيجعلك تحدد هدفك أولاً، ويُحدد من التهور بالتحركات خاصة في الأماكن الخطرة والمكشوفة.

وهناك الكثير من الفائزين في اللعبة يتبعون استراتيجية “البقاء” حتى لو كانت مملة بالنسبة لآخرين، مثل الاختباء في القوارب على الشاطئ ، أو داخل غرف نائية، أو في نفق سري، أو فوق الجسر، حتى لا يعرض نفسه للخطر دون داعٍ.

2- اختيار مكان الهبوط

لا تهبط في مكان مفتوح، ولا مكان قليل المباني، وإذا كنت تفضّل جمع الأسلحة ثم خوض معارك الاشتباك واتباع خطط معينة لنصب الكمائن للآخرين، فمن الأفضل الابتعاد عن الأماكن المزدحمة كالمصانع والمباني الكثيفة التي يهبط فيها عدد كبير من اللاعبين ويخوضون اشتباكات عنيفة من البداية.

أما إذا كنت من عشاق المغامرة والاشتباك المسلح من البداية فهذه الأماكن مناسبة لك، أيضاً من الأفضل ألا تهبط في أطراف الخريطة لأنك ستجد نفسك مضطراً إلى قطع مسافات طويلة، وهذا يعرضك للخطر سواء بسبب “الزون” الزرقاء أو بسبب تعرضك لمخاطر كمائن الآخرين.

3- اختيار الأسلحة

يفضّل لخوض حالة اشتباك داخل منزل أن تستخدم الأسلحة ذات المدى القريب، وفي الأماكن الأكبر أسلحة المدى المتوسط، ولا تستخدم القنص إلا للمدى البعيد خاصة أنه لا يتمتع بمرونة إعادة التعبئة.

4- عنصر المفاجأة

إذا كنت مختبئاً في كوخ أو غرفة واقترب منها أحد، فهناك احتمال أنك تواجه لاعبين أذكاء يتوقعون تواجدك في هذا المكان وقد جاؤوا إليك خصيصاً، وهنا ستكون معرّض لإلقاء قنبلة عليك، بالتالي أحياناً اتبع عنصر المفاجأة واخرج من المكان بسرعة لقتلهم لأنهم غير مستعدين لهذه اللحظة.

5- الركض

إذا كنت تريد الهروب من الدائرة الزرقاء “الزون” فحاول الركض والأسلحة كلها خلف ظهرك وليست في يدك، لأن الركض بدون أسلحة أسرع.

6- الأحذية

سرعة الركض حافياً أو مرتدياً حذاء بنفس المستوى، لكن السير حافياً أكثر هدوءاً من الحذاء، وهذا سيُقلل من إمكانية تحديد مكانك بالنسبة للآخرين.

7- ألوان الملابس

لا ترتدي ملابس ذات ألوان غامقة وفاقعة مثل الأسود والأحمر والوردي والبنفسجي، حاول ارتداء ألوان فاتحة لتخفيف إمكانية تمييزك كوْن الأرضية التي تلعب عليها ذات لون فاتح مثل السهول الخضراء وحقول القمح الصفراء.

8- الاختباء بين الأشجار

هناك الكثير يعتقدون أن الاختباء في الأشجار الصغيرة كافٍ لتواريهم عن الأنظار لكن هذا غير صحيح، اللاعبون الأذكياء قد يكتشفوك بسهولة خاصة من خلال الحركة ولون الأسلحة ولون الملابس.

9- أين أطلق النار؟

طلقة واحدة في الرأس ربما تكون كافية لقتل المنافس الخصم خاصة من سلاح قوي، وإذا كان يرتدي خوذة فربما تحتاج ثلاث طلقات، لكن في بقية أنحاء الجسم تحتاج لطلقات أكثر من ذلك، فحاول إطلاق النار على الرأس.

10- لا تنس الأبواب

الأبواب في منازل اللعبة مغلقة، فإذا دخلت منزلاً وتركت الباب خلفك مفتوحاً فأنت تخبر المنافسين أنك داخل هذا المنزل، فلا تنس إغلاقه خلفك.

11- الهروب من إطلاق النار

إذا كنت تتعرض لإطلاق نار خاصةً من بعيد برصاص قناص ولا تعرف الرد عليه ومضطر للهروب، فلا تهرب بشكل مستقيم لأنك ستسهل عليه مهمة تحديد الهدف، قم بالركض بشكل متعرض يميناً ويساراً لتكسر خطوط البصر حتى تختبئ خلف شجرة أو مبنى أو الخروج من كل المكان.

12- كمية الغنيمة

إذا رأيت لاعباً يُقتل أو حتى أنت قتلته بنفسك فلا تذهب لجمع أسلحته فوراً لأنك ربما تكون عرضة لرصاص أحدهم يُراقب ما حدث، بل انتظر فترة قصيرة لعل أحدهم يأتي لجمع الأسلحة ثم تباغته بالرصاص.

13- المركبات

تُستخدم لقطع مسافات كبيرة بسرعة ، لكنها تستقطب قدراً هائلاً من لفت الأنظار بصوتها. استخدمها بحكمة.

14- استهداف المركبات

لا تكن متهوراً بإطلاق النار على المركبات لأن حرقها أو إصابة قائدها ليست عملية سهلة بسبب سرعة حركتها، وهنا قد تضرُّ نفسك بتحديد مكانك.

15- الحرمان من المركبة

إذا كان هناك لاعب محاصر في منزل وتريد مثلاً حرمانه من المركبة، بإمكانك إطلاق النار على العجلات.

16- استراتيجية السباحة

حين تقطع نهراً لا تسبح وأنت على سطح الماء، بل اغطس تحت الماء حتى لا يراك أحد، خاصة أنك لا تستطيع استخدام السلاح في الماء، لكن انتبه لأيقونة الرئتين وعملية التنفس حتى لا تفقد دماء.

17- الجسور

أحد أخطر الأماكن، هناك الكثير ممن ينصب الكمائن لقتل الآخرين حتى لو كنت في مركبة، حاول عبور الجسر مبكراً في اللعبة أو السباحة من أسفله أو البحث عن قارب.

18- الزحف على العشب

هناك اعتقاد عند الكثيرين أن الزحف بين الأعشاب يجعلك تختفي تماماً، لكن هذا يعتمد على لون الملابس، ومدى ابتعاد الخصم عنك، فكلما كان أبعد في مكان مرتفع كان أسهل عليه تحديد مكانك خاصة في وضعية الحركة.

19- سلبيات الزحف

أحيانا الإبقاء في وضعية الزحف يفقدك عنصر المفاجأة للآخرين، كما أن الزحف يقيد مساحة التصويب وعدم مرونة في الدوران، ومن أخطر عيوب الوضعية النائمة أن الرصاص من المنافسين غالباً يكون في الرأس وهذا يعني سرعة عالية في قتلك.

20- كمين الأسلحة

اترك أسلحة ومعدات طبية لا تحتاجها في الغرفة لاستدراج المنافسين الذين سيعتقدون أن المكان آمن بسبب هذه الغنائم المتروكة، وهنا تأتي فرصتك للانقضاء عليهم وصناعة عنصر المفاجأة.

21- استكشف الغرف والأماكن

قبل دخول الغرف حاول استكشافها من خلال تحريك الشاشة بالماوس، خاصة إذا كنت تصعد الدرج للطوابق العليا، فقبل إظهار رأسك قم بتحريك الشاشة لتستكشف المكان حتى تتجنب الكمين.

22- التشتيت

إذا كان عدو منافس لك مختبئ خلف شجرة ينتظر ظهورك ليقتنصك فقم بإلقاء قنبلة دخان بعيداً حتى تشتت انتباهه من ثم تتخذ خطوة أخرى.

23- لحظة الاختباء

إذا كنت مختبئاً خلف جدار أو شجرة وكذلك منافس آخر يفعل نفس الأمر، فهنا كل واحد منكما ينتظر للآخر خطأ، فاحذر أن تكشف نفسك بشكل عشوائي، واذا كشفت نفسك فصوّب عليه وانتظره يُظهر نفسه لتكون صاحب الطلقة الأولى.

24- المنطقة النهائية

حاول التحرك مبكراً نحو المنطقة النهائية لتكون صاحب الأسبقية في التواجد هناك، ولا تترك نفسك في مكان مفتوح أو غرفة ذات نوافذ كثيرة، وإذا لم تستطع الوصول مبكراً لهناك، فقم بالتحرك مع الحدود الزرقاء بهدوء، وكلما أصبح المكان أكثر ضيقاً كان عليك الحذر أكثر في التحرك.

25- اترك بعض الأدوات

بعد جمع الأسلحة تخلى عن كل شيء لا تحتاجه مثل المقلاة والسيف والسهام، فهي تساعد على تحديد مكانك وحركتك من خلال ألوانها الغامقة خاصة حين تختبئ وسط شجرة صغيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية