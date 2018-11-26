لأصحاب الأندرويد.. 6 ألعاب شبيهة بلعبة “فورت نايت”

تحظى لعبة فورت نايت بشهرة عالية ومنافسة شرسة ضد لعبة PUBG، وتقوم فكرة فورت نايت بفكرة شبيهة من لعبة PUBG القائمة على التنافسية ضد لاعبين آخرين في خريطة وهمية.

ويُمكن خوض لعبة فورت نايت على سطح المكتب PC أو منصة بلاي ستيشن أو نظام التشغيل iOS على أجهزة آيفون وآيباد، إلا أنه لم يتم طرحها بعد على نظام التشغيل آندرويد.

وهنا إليك ألعاب شبيهة بلعبة فورت نايت يُمكن تحميلها على آندرويد:

PUBG MOBILE

وهي أحد أشهر ألعاب التصويب والبقاء على قيد الحياة المتوفرة حالياً، وتتمتع بشهرة عالية في ليبيا والبلاد العربية وبقية دول العالم.

تقوم فكرة اللعبة على الهبوط من طائرة في مكانٍ ما داخل خريطة، ثم تجمع الأسلحة وتشتبك مع اللاعبين الآخرين باستخدام أسلحة مختلفة وقنابل، ومع مرور الوقت تضيق منطقة “الزون” وهي منطقة عليك التواجد بها وإلا ستموت.

اللعبة تتمتع برسوميات واقعية وسرعة استجابة عالية في الحركة وهي متوفرة مجاناً.

Last Battleground: Mech

تشبه فكرة لعبة PUBG MOBILE بحيث ينزل اللاعبون بواسطة مظلات هوائية ليجدوا أنفسهم في جزيرة مهجورة ، وتدعم اللعب الانفرادي أو الجماعي ضمن فريق من شخصين فأكثر.

Black Survival

الرسوميات هنا بتصميم الأنيمي وهذا نمط مختلف عن الألعاب الأخرى، ويتم اللعب على جزيرة مقسمة إلى 22 منطقة مثل الشاطئ والمستشفى والغابة.

اللعبة تتيح لك 7 أنواع من الأسلحة ومئات المكونات المخبئة في الجزيرة التي تستطيع من خلالها صنع أكثر من 600 نوع من الأسلحة والأدوات والأطعمة.

Garena Free Fire

تضع اللعبة 50 لاعباً في جزيرة واحدة، وفي غضون 10 دقائق سيكون هناك ناجٍ واحد فقط من بينهم، ليتم بعد ذلك وضعه في جزيرة جديدة مع 49 لاعبا آخر.

Knives Out

هذه اللعبة تتيح ساحة معركة ضخمة وواسعة تضم الجزر والجبال المغطاة بالثلوج وأنفاق القطارات وسيكون في ساحة القتال 100 لاعب.

ميزة اللعبة أنه لا يوجد مكان للاختباء، وعليك جمع الأسلحة واستكشاف الأماكن الموجودة بالخريطة وحاول إنشاء تكتيك قتالي خاص.

RULES OF SURVIVAL

وهي من نوعية ألعاب البقاء على قيد الحياة بعدد لاعبين يتجاوز المئة مليون لاعب حول العالم، وتقوم فكرة اللعبة على خوض معركة للفوز بها، وتقوم خلالها بجمع أسلحة التصويب مع تعدد بيئة اللعب والتضاريس وهي متوفرة مجاناً على نظام التشغيل آندرويد.

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