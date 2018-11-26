في تاورغاء.. الإرادة أقوى من الحرب

شهدت تاورغاء حدثا يحمل دلالات كثيرة تعكس إصرار الأهالي على إحياء مدينتهم المثقلة بالهموم، حيث افتتح أول محل للمواد الغذائية بعد سنوات النزوح السبعة.

وتجد في داخل الدكان الصغير زجاجات المياه والمشاريب الغازية، ووُضعت المعلبات والزيوت وبعض الأشياء البسيطة.

وهُناك أيضا العصائر والخضار والبيض، وأشياء أخرى أساسية لأي بيت، وتمور تذِّكر بنخلات تاورغاء التي فقدت أصحابها في أيام النزوح الطويلة.

تنهض تاورغاء من جديد رغم كل ما حدث، وها هي الحياة تدب في أنحاء المدينة شيئا فشيئا، وتقول هذه الأشياء البسيطة إن الإرادة أقوى من كل حرب.

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