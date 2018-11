أطباء يستخرجون رصاصة بقيت في صدر رجل 30 سنة!

نجح أطباء من مدينة نالتشيك، عاصمة قبردين بلقار الروسية، بإجراء عملية جراحية معقدة استخرجوا فيها رصاصة بقيت 30 سنة في صدر رجل.

وقال الطبيب “أندريه توتوكف” أحد المشرفين الأساسيين على العملية: “جاءنا المريض منذ مدة وكان يشتكي من آلام في الصدر وخصوصا أثناء الحركة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية، اكتشفنا وجود جسم غريب في تجويف الصدر الأيمن، فقررنا إجراء عملية جراحية لاستئصاله”.

#листать⏩ Пуля, которая находилась в грудной клетке около 30 лет, «решила себя проявить» болями, усиливающимися при движениях. ————————————— Пациент К., 1954 гр, в течении полутора месяцев начал испытывать боли и дискомфорт в области грудной клетки. В связи с чем, обратился в торакальное отделение РКБ. На обзорной рентгенограмме 1️⃣ выявлено инородное тело. Для уточнения была произведена компьютерная томография (КТ) 2️⃣, которая показала, что инородное тело частично находилось в плевральной полости. Операционной бригадой в составе: хирурги – Тутуков А.Б., Дыгов В.М., Надаль Абутог., анестезиолог – Маршенкулова М.Х., операционная мс – Керефова Н.,клинические ординаторы – Эрсенбиев В., Дадаев М., Ашурова С. произведено малотравматичное оперативное вмешательство с использованием С-дуги 3️⃣ Инородное тело извлечено, пациент после полученной консервативной терапии выписан. Контрольный рентген снимок 4️⃣ #rkbnalchik🏥 #торакальноеркб #respublikanskayaklinicheskayabolnitsa#хирургияркб#торакальноеркб#Сдуга#оперблокркб#rkbnalchik🏥

A post shared by ГБУЗ РКБ МЗ КБР (@rkb_nalchik_07) on Nov 21, 2018 at 4:19am PST

وعند استئصال الجسم تبين أنه كان رصاصة من سلاح ناري، وبعد سؤال المريض عن مصدرها تبين أنه أصيب بها منذ 30 سنة، وأكد أنها لم تضايقه طوال تلك السنوات، حتى بدأ مؤخرا يشعر بالآلام.

