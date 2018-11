بالفيديو.. ويل سميث يُقيد هاميلتون على كرسي في بلاد عربية!

كشف مقطع فيديو انتشر مؤخراً في أوساط السوشيال ميديا عن قيام الممثل الأميركي “ويل سميث” باحتجاز البطل البريطاني لويس هاملتون للمشاركة مكانه في السباق المقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

حيث قام هاملتون الذي ضمن فوزاً مريحاً في جائزة أبوظبي الكبرى بمشاركة مقطع طريف على حسابه الرسمي في تويتر يُبين بطل الفورمولا وان مقيداً على كرسي، فيما يقول سميث إنه آن الأوان كي يحظى بفرصة القيادة.

من جهته قال ويل سميث:

“لويس، أنا آسف، أنظر إلي، هذه هي الصفقة، إنها الفرصة الوحيدة في حياتي يا رجل، لقد سبق لك أن فزت، دع شيئاً ما للآخرين، اسمع، أنت أسمر، وأنا أيضاً، لن يستطيع أي منهم أن يكتشف الفرق”.

هذا ويتبادل النجمان المزاح على نحو مستمر في المنصات الاجتماعية حيث يلقى مزاحهما استحسان الكثيرين.

