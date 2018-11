لن تستخدم هاتفك المحمول في منتجع أيانا

منتجع سياحي مخالف للقواعد العامة للتسويق لخدماته مثل باقي الفنادق والمنتجعات، فهذا هو الحال في منتجع “أيانا”، في جزيرة بالي، بإندونيسيا.

الذي يحظر على زائريه استخدام الهواتف الذكية عند وجودهم على حمام السباحة، وفي حال لم يردن ترك أجهزتهم في غرف نومهم دون أي مراقبة، بإمكانهم وضعها في إحدى الخزنات الخاصة .

ويوضح التقرير، أن الحظر لا يقتصر على الهواتف الذكية فحسب، وإنما يشمل جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة “الأيباد”، والكاميرات الرقمية، والأجهزة اللوحية أيضًا، وقال ممثل من منتجع “أيانا” لـ”CNNTravel”، إن حمام السباحة يهدف إلى خلق مكان هادئ، بحيث يتمكن الضيوف من الاسترخاء وعيش اللحظة، كما يُشجع المنتجع ضيوفه على استغلال هذه الفرصة، وقراءة الكتب والمجلات، كذلك يحرص بدوره على تقديم بعض وسائل الترفيه غير الرقمية، مثل “Jenga”، والشطرنج، وألعاب الورق، لإبقاء زواره مشغولين.

وفى عام 2018، أصدرت شركة “OnePoll” بيانات تُشير إلى أن 53% من المسافرين الأميركيين لا يُغلقوا هواتفهم أثناء السفر، وهذا النوع من الإدمان يُعرف باسم “النوموفوبيا”، أي “رهاب فقدان الهاتف المحمول”، وفي حين أن البعض يستخدم هاتفه للحالات الضرورية فقط، مثل ترجمة قوائم الطعام أو تأكيد الحجوزات، إلا أن هناك من اعترف بعدم قدرته على إيقاف هاتفه بشكل نهائي.

