قلعة وندسور.. تشهد أول مولود الأسرة الملكية

قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إنهما سينتقلان إلى مقر فروغمور الملكي في وندسور أوائل العام المقبل لتضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.

وقال الزوجان في بيان “وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور”. وتزوج الاثنان في قلعة وندسور في مايو/ أيار.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية برغبة ميغان وهاري في الابتعاد أكثر عن الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون، وسط أنباء حول توتر علاقتهما.

وتوقع العديد من متابعي العائلة الملكية البريطانية انتقال هاري وميغان إلى الجناح رقم 1 في قصر كنسينغتون، الذي يعيش فيه حاليا ابن عم الملكة إليزابيث دوق غلوسستر (74 عاما) وزوجته الدنماركية بيرجيت (72 عاما)، ولديه باب يجمعه بجناح الأمير ويليام وكايت، إلا أن هاري وميغان لا يريدان العيش بجانبهما.

ويعتبر مقر فروغمور، غربي لندن في مقاطعة بيركشاير، جزءاً من مسكن العائلة المالكة منذ القرن الثامن عشر، والذي يأتي اسمه من وفرة الضفادع في الأراضي المستنقعية المنخفضة.

