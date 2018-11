لعشاق الألعاب.. هاتف جديد من آسوس

أطلقت شركة آسوس هاتفها الذكي ROG Gaming Phone الجديد لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن هاتفها الذكي الجديد يأتي مزوداً بشاشة أموليد قياس 6 بوصة مع دعم تقنية HDR للصور عالية التباين.

في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 845 ثماني النوى ومعالج الرسوميات Adreno 640، ويعتمد التبريد الداخلي على تقنية “غرفة البخار” “Vapor Chamber” وأجسام التبريد النحاسية ووسادة تبريد من الكربون.

ويمتاز هاتف آسوس ROG Gaming Phone الجديد بمنفذ USB C على الجانب، بحيث يتم الحفاظ على الهاتف في الوضع الأفقي أثناء عملية الشحن، وتضم باقة التجهيزات التقنية ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت مع كاميرا رئيسية مزودة بعدستين بدقة وضوح 12 و8 ميغابيكسل.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وتروج الشركة التايوانية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير ساعة مع الاعتماد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 8.1 (Oreo). ويبلغ سعر الهاتف الذكي آسوس ROG Gaming Phone الجديد حوالي 900 دولار أميركي.

