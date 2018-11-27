5 أجزاء في جسمك لم تكتشفها بعد.. عضلات القشعريرة إحداها

إذا كان لديك طفل صغير فأنت على علم بكل الأغاني التعليمية التي تتحدّث عن أعضاء جسد الإنسان، وكونك بالغًا فأنت تدرك معظم أسماء العضلات والعظام، لكن جسمك معقّد للغاية، ففيه انطوى العالم الأكبر، ولا يزال العلماء حتى الآن يكتشفون الجديد فيه، وإليك 5 أجزاء في جسدك وعلى أهميتها فأنت لا تعرف بوجودها:

1- الغدة الصعترية Thymus:

أو الزعترية، هي غدة صماء، تلعب دورا محوريا في الحفاظ علي صحتك، تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب، تكون كبيرة لدى الأطفال وتضمر في البلوغ، وتفرز هرمون ثيموسين الذي ينظّم بناء المناعة في الجسم.

2- النقطة الدمعية Lacrimal Puncta:

هل تساءلت يوما من أين تأتي دموعك؟ الإجابة هي أنها تأتي من 4 ثقوب صغيرة داخل جفنيك، العلوي والسفلي، وتعمل على جمع الدموع التي تنتجها الغدد الدمعية، ويتم نقل السائل عن طَريق القَناة الدمعية إلى الكيس الدمعي.

الدموع مهمتها الحفاظ علي عينيك رطبة والتأثر بالمشاعر، ويمكنك رؤية هذه الثقوب إذا أردت، ادفع عينك بلطف حتى تصل إلى الزاوية السفلية من عينك ورؤية الحافة الداخلية من الجفن.

3- المسراق Mesentery:

العظام والعضلات تحملان أعضاءك الداخلية، لكن ما الذي يحملهما؟ هو المسراق فهو حزام الأمان لأحشائك، حيث يربط الأمعاء بجدار البطن، وكان يُعتقد سابقا أنه مجموعة متباينة من الأغشية، لكن حديثا فقط اتضح للعلماء أنه عضو مستقل كامل له خصائصه مثل الكبد والبنكرياس.

4- عضلات القشعريرة Arrector Pilli:

في حال أُصبت بالبرد أو الخوف يقشعر بدنك وتقف كل شعرة في جسدك، وما لا تعرفه أن هناك عضلات صغيرة مُرتبطة بجريبات الشعر في الثدييات، ويؤدي انقباض هذه العضلات إلى انتصاب شَعر جسدك، ووظيفتها تحفيز الجهاز العصبي.

5- إينتيرستيتيوم Interstitium:

هذا العام فقط أدرك العلماء أنه ليس فقط هناك تجاويف مملوءة بسائل يحيط بكل شيء داخل جسدك من الرئة والأوعية الدموية والعضلات والمثانة، بل إن هذه التجاويف كلها جزء من عضو ضخم يسمونه “الإينتيرستيتيوم” وله دور في تعزيز المناعة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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