كل ما تحتاج معرفته قبل التبديل من “أندرويد” إلى “آيفون”‎

إذا قررت استبدال هاتفك الذي يعمل بنظام “أندرويد”، إلى أحد هواتف “آيفون” فهذا قرار جيد بلا شك، خاصة إن كنت راضيا عنه، لكن هناك العديد من الأمور التي عليك معرفتها قبل أن تتخذ هذا القرار، حتى لا تفقد جميع بياناتك على هاتفك القديم .

نقل البيانات

في البداية، لن يتم نقل البيانات إلا من خلال برنامج “آي تيونز iTunes”، وهو أحد التطبيقات المجانية من شركة “آبل” التي ستحتاجها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاستخدام “آيفون”، حيث يتيح لك تنظيم وتشغيل الموسيقى الرقمية والفيديو على أجهزة الكمبيوتر، ويشتمل على متجر إلكتروني وإمكانية مزامنة الملفات مع 3 أجهزة من منتجات “آبل”، وهو ما سيسهل عليك نقل جميع الملفات المخزنة على الكمبيوتر إلى الهاتف الجديد.

مزامنة المحتوى

بكل تأكيد إذا كنت على وشك الانتقال من “الأندرويد” إلى “آيفون” فما عليك سوى أن تنقل جميع الملفات من هاتفك القديم كخطوة أولية إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قبل التبديل، ثم وضعها على “آي تيونز” الذي يتم ربطه بهاتف “آيفون” الجديد، سواء كان ذلك من الموسيقى أو الملفات أو العناوين أو الأرقام أو مقاطع الفيديو.. وغيرها، وفيما يلي قائمة بأهم الأشياء التي تحتاج إلى نقلها من هاتفك القديم إلى الجديد:

1- الموسيقى:

أي إنسان يهتم بالموسيقى عند تغيير هاتفه، والخبر السارّ هو أنك قادر على نقل الموسيقى الخاصة بك عن طريق آآي تيونز” بسهولة من جهاز الكمبيوتر إلى “آيفون” إذا قمت بمزامنتها، فإذا كانت خالية من إدارة حقوق الملكية الرقمية، فما عليك سوى إضافة الموسيقى إلى “آي تيونز” وسيتم مزامنتها تلقائياً على هاتفك.

وعليك أن تفهم أنه لا يمكن تشغيل ملفات “Windows Media” على “آيفون”، لذا من الأفضل تحويلها إلى “MP3” أو “AAC”، ثم مزامنة هذه الملفات.

2- الصور ومقاطع الفيديو :

الشيء الآخر الأكثر أهمية بالنسبة لكثير من الناس هو صورهم، أنت بالتأكيد لا تريد أن تفقد المئات أو الآلاف من الذكريات التي لا تقدّر بثمن لمجرد أنك غيّرت هاتفك، لكن بمجرد إضافة صورك على جهاز الكمبيوتر وعن طريق استخدام حساب “آي تيونز” فسوف تتم مزامنة الصور مع هاتفك الجديد.

3- التطبيقات:

هنا الخبر السيئ، حيث لا تعمل تطبيقات “أندرويد” على “آيفون” والعكس كذلك صحيح، لذا لا يمكنك نقل تطبيقاتك، لكن الخبر الجيد أن العديد من تطبيقات “أندرويد” لديها إصدارات خاصة بـ”آيفون”، أو بدائل لها، لكن إذا كانت مدفوعة فسوف تضطر إلى شرائها مرة أخرى من “App Store”.

4- الأرقام:

إذا كنت تظن أنك سوف تضطر إلى تدوين الأرقام في دفتر ثم نقل الأسماء وأرقام الهواتف ومعلومات الاتصال مرة أخرى، فلحسن الحظ ليس هذا ما سيحدث ولم تضطر للقيام بذلك، فإما أن تقوم بمزامنة “أندرويد” مع الكمبيوتر ثم تنقلها إلى “آي تيونز”، أو تخزن العناوين والبيانات على “Yahoo Address Book” أو خدمة “جهات الاتصال من غوغل”، وهذه الخدمات تسهل نقل أرقام الهواتف والعناوين لك بسهولة.

5- النصوص :

قد لا يتم نقل الرسائل النصية المخزنة على هاتفك “الأندرويد” القديم إلى جهاز “آيفون” حديث، لكن يمكنك نقل الرسائل النصية عن طريقة تطبيق “Apple Move”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية