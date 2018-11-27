رحلة عبر 5 قارات.. كيف تزور عجائب الدنيا السبع في شهر‎؟

بالتأكيد سمعت عن “عجائب الدنيا السبع”، ولكن هل تعلم أنه في عام 2000 تم استبدال القائمة القديمة بأخرى جديدة، بعدما اندثرت الآثار القديمة، ولحسن الحظ لا تزال أهرامات الجيزة التي يبلغ عمرها 3 آلاف عام في مصر ضمن القائمة شرفيًا.

تقع عجائب الدنيا في 5 قارات من المكسيك إلى الصين، ويمكنك زيارة كل منها بالإضافة إلى أهرامات الجيزة في شهر واحد فقط، وسيكلفك الأمر نحو 6200 جنيه إسترليني ليس أكثر، ويشمل ذلك الإقامة والسفر والتنقلات والوجبات، وإليك الطريقة:

1-الكولوسيوم في روما:

تشتهر “المدينة الخالدة” بهندستها المعمارية القديمة وتاريخها الغني، الذي يمتد على مدى 28 قرناً، وفي يومك الأول في العاصمة، يمكنك المشي إلى ساحة “بيزا ديل كامبيداجليو” الشهيرة التي صممها “مايكل أنجلو” الشهير، وتشق طريقك إلى الكولوسيوم، والذي يعتبر أكبر مدرج في العالم، وقد تم بناؤه منذ أكثر من 1900 سنة لاستضافة مسابقات المصارعين، وعمليات الإعدام بالإلقاء إلى الأسود، فالكولسيوم هو مكان مرعب، عليك فقط أثناء زيارته أن تغمض عينيك وتتخيل 50 ألف متفرج وهم يشاهدون كل المعارك الدامية والوحشية أمامهم.

2- أهرامات الجيزة في مصر:

يمكنك السفر من روما إلى القاهرة بالطيران، ولن تستغرق الرحلة سوى 3 ساعات و25 دقيقة، حيث يمكنك هناك أن تشاهد آخر عجائب الدنيا القديمة، وكذلك ستشاهد أبو الهول العظيم، الذي يصل طوله إلى 73 مترًا من اليد الأمامية إلى الذيل، وتاريخيًا تم بناء الهرم الأكبر على يد الفرعون خوفو، ويتكون من ما يقرب من 2.3 مليون حجر، وكذلك يمكنك في القاهرة زيارة المتحف المصري الذي يحتوي على 120 ألف قطعة أثرية مصرية قديمة، بما في ذلك القناع الذهبي لتوت عنخ آمون المكون من 11 كيلوغرامًا من الذهب الخالص.

3- البتراء في الأردن:

الرحلة من القاهرة إلى عمان لن تأخذ إلا ساعة و15 دقيقة، حيث يمكن أن تزور مدينة البتراء في جنوب الأردن في وادي عربة، والتي كانت ذات يوم عاصمة المملكة النبطية التي ازدهرت في القرن الرابع قبل الميلاد، وهي مبنية بطريقة رائعة قائمة على هندسة معمارية منحوتة في الصخور الجبلية ذات الألوان الوردية الجميلة، وكذلك تحتوي المدينة على الشارع الروماني ذي الأعمدة، والمسرح المدرج الذي يعود إلى الفترة الهلنستية.

4- تاج محل في الهند:

من عمان إلى نيودلهي تستغرق الرحلة 6 ساعات و20 دقيقة، وعليك أن تعرف أن “تاج محل” قد بني في منتصف القرن السابع عشر وبناه الإمبراطور المغولي شاه جيهان على الضفة الجنوبية لنهر يامونا، ضريحًا لزوجته وهو مصنوع من الرخام الأبيض العاجي المرصع بالأحجار الكريمة، وله قصة حزينة حيث بني إحياء لذكرى زوجة شاه الحبيبة التي توفيت أثناء ولادة طفلها الـ14 في سن الـ38، وأفضل وقت لزيارة تاج محل هو عندما تغرب الشمس فوق القبة البيضاء للضريح.

5- سور الصين العظيم في الصين:

من نيودلهي إلى العاصمة بكين حوالي 7 ساعات، ويمتد السور العظيم على مساحة مهيبة لا تصدق تصل إلى 6700 كلم، وتم بناؤها منذ أكثر من 2000 عام لحماية الإمبراطورية الصينية من الغارات الشمالية، واستخدمت أبراج الإشارة المنتشرة على طول أعلى نقاط الجدار في رصد العدو من بعيد، ويعتبر الجدار نفسه إنجازًا معماريًا مذهلاً، ويتناسب بسلاسة مع المناظر الطبيعية الوعرة الخضراء في الصين والتي تحيط به.

6- تشيتشن إيتزا في المكسيك:

من بكين إلى كانكون ستستغرق الطائرات 18 ساعة، حيث يمكنك هناك أن تشاهد الباقي من حضارة المايا الشهيرة في شبه جزيرة يوكاتان، حيث ستشاهد المعمار الرائع، وملعب تشيشن إبتزا، وهو موقع أحد الرياضات المفضلة لدى المايا، والذي لعبوا فيه لعبة تشبه كرة القدم.

7- ماتشو بيتشو في بيرو:

من كانكون إلى ليما حوالي 5 ساعات ثم من ليما إلى كوزكو حوالي ساعة و20 دقيقة، وتعتبر قلعة ماتشو بيتشو من القرن الخامس عشر، وبناها قبائل الإنكا على قمة جبلية فوق الوادي المقدس، وعلى الرغم من أن عمرها أقل من 6000 سنة، إلا أن القلعة تشعرك وكأنها من مكان وزمان مختلفين للغاية.

8- تمثال المسيح المخلص في البرازيل:

من كوزكو إلى ريو دي جانيرو تحتاج إلى 8 ساعات و35 دقيقة من الطيران، وتعتبر ريو دي جانير ثاني أكبر مدينة في البرازيل وهي مدينة صاخبة، وعلى قمة كوركوفادو يمكنك أن تشاهد التمثال الضخم الحجري للمسيح، وقد تم تشييد هذا التمثال بين عامي 1922 و1931، ويبلغ ارتفاعه 30 مترًا، وتم تمويله بالكامل تقريبًا من تبرعات البرازيليين.

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